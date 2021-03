Les fans de ‘Bridgerton’ deviennent fous de cette vidéo d’échange de doublage réalisée par Netflix – .

Bridgerton, la pièce d’époque que Shondaland de Shonda Rhimes a construite pour Netflix, a été un énorme succès pour le service de streaming. Lancée pendant le week-end de Noël l’année dernière, l’émission de télévision est devenue une sensation immédiate, brisant les enregistrements de streaming pour Netflix à travers les frontières. La saison 1 est devenue la série télévisée originale la plus regardée de Netflix à ce jour, avec plus de 82 millions de foyers qui la regardent pendant les 28 premiers jours suivant sa sortie. Bridgerton a peut-être perdu son élan au cours des dernières semaines de janvier, WandaVision de Marvel détournant l’attention du succès de Netflix, mais Netflix a confirmé qu’une deuxième saison était déjà en préparation. Cela pourrait prendre un certain temps avant que nous voyions les Bridgertons reprendre leurs activités romantiques, mais cela donne à beaucoup de gens le temps de rattraper cette version bien-aimée des romans de Julia Quinn.

Netflix vient de rappeler aux téléspectateurs potentiels et aux fans existants de la meilleure façon possible que les 10 épisodes de Bridgerton sont diffusés en ligne. Le géant du streaming a publié un clip sur sa chaîne YouTube présentant certaines des scènes les plus emblématiques de la série, mais avec presque tous les personnages parlant une langue différente.

« Bridgerton, mais chaque personnage parle une langue différente » sonne comme un défi que vous trouverez sur Whose Line Is It Anyway. Netflix a réussi à le faire car son service est disponible sur presque tous les marchés internationaux. Bien que les sous-titres soient toujours disponibles dans les langues locales, de nombreuses personnes ont l’habitude de regarder des films et des émissions de télévision doublés dans leur langue maternelle.

C’est hilarant d’entendre le duc (Regé-Jean Page) expliquer à Daphné (Phoebe Dynevor) comment il brûle pour elle en italien plutôt qu’en anglais si vous avez déjà regardé l’émission. Il en va de même pour un conflit particulier entre Daphné et son prétendant Nigel Berbrooke (Jamie Beamish) dans un endroit particulier la nuit, avec Daphné parlant hindi. Mais de nombreux téléspectateurs internationaux pourraient même ne pas savoir comment les voix originales des personnages sonnent après avoir regardé l’émission avec doublage local.

Bridgerton a battu des records de visionnage dans de nombreux marchés où Netflix est disponible, ce qui est probablement une autre raison pour laquelle Netflix a créé ce mélange hilarant de «Dub Swap».

La meilleure partie du clip Bridgerton de près de cinq minutes ci-dessous est que les personnages de la même scène ne parlent pas toujours la même langue. Le duc de Hastings explique peut-être son engouement pour Daphné en italien, mais elle répond en anglais. Netflix va encore plus loin en mélangeant et assortissant les langues dans diverses scènes que les fans de Bridgerton reconnaîtront à partir de la saison 1. Et attendez simplement d’entendre Prudence chanter en japonais.

Le clip suffit à piquer la curiosité des abonnés Netflix et des partageurs de mots de passe qui n’ont pas regardé l’émission jusqu’à présent. Et cela pourrait convaincre certains fans internationaux de Bridgerton de revoir la première saison en anglais pour une expérience bien différente de celle qu’ils avaient eue lors de leur premier visionnement. J’ai souvent dit que les originaux internationaux de Netflix sont mieux servis dans leur langue d’origine, même si cela signifie qu’il faut gérer les sous-titres pour comprendre ce qui se passe. Il en va de même pour Bridgerton. La version originale est tellement améliorée par le somptueux dialogue et le ton de l’anglais britannique de l’époque Regency.

