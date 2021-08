Les fans de Britney Spears réagissent à la sortie de la tutelle du père au milieu du mouvement Britney libre

Dans une tournure étonnante des événements, Jamie Spears a quitté ses fonctions de conservateur de la succession de sa fille Britney Spears. Jamie contrôle la succession de Spears depuis 2008. Jeudi, TMZ a obtenu de nouveaux documents juridiques dans lesquels l’avocat de Jamie allègue qu’il n’y a “aucun motif réel” pour renvoyer Jamie, mais il a choisi de se retirer des “attaques” publiques et Les tentatives de Spears pour l’enlever. “Il n’y a, en fait, aucun motif réel pour suspendre ou révoquer M. Spears en tant que conservateur de la succession … et il est très discutable de savoir si un changement de conservateur à ce moment serait dans le meilleur intérêt de Mme Spears”, L’avocat de Jamie a écrit. “Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt.”

Bien que Jamie pense que sa révocation est “injustifiée”, il “a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur”, indique le dossier. “Quel que soit son titre officiel, M. Spears sera toujours le père de Mme Spears, il l’aimera toujours inconditionnellement, et il veillera toujours à ses meilleurs intérêts.”

“L’interview d’Oprah avec Britney Spears va être épique”, a tweeté un fan optimiste.

assis dans un restaurant à LA en ce moment et un homme crie « Britney’s freeeeee ! Britney est libre tout le monde ! et tout le restaurant a applaudi. c’est l’impact.

[update: Jaime stepped down, judge has not officially ended the conservatorship. celebration was sweet to witness tho.]

– Jude (@wordtoJude) 12 août 2021