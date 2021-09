Les fans de Brooklyn Beckham horrifiés par sa façon de faire des pâtes

Dans la vidéo, Brooklyn mélange de la purée de tomates avec de la sauce pour pâtes, de la crème, du fromage et des pâtes fusilli. Bien que le résultat final semble délicieux, son Les fans ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont il a fait la sauce.

Pour ses fans italiens, c’était un Insulte que Brooklyn a mélangé la sauce à la tomate avec de la crème et parmi les commentaires, il y a des critiques en italien qui se traduisent par : “Aucune sauce tomate ne doit jamais être mélangée avec de la crème”, “Sauce tomate et crème dans le même plat, non s’il vous plaît” et “La sauce avec la crème m’a pratiquement tué.”