Les fans de BTS accusent Spotify de sous-dénombrer intentionnellement les flux de “ beurre ”

Les purs et durs de BTS dénoncent Spotify pour avoir prétendument sous-estimé les flux totaux sur la piste «Butter» de la sensation K-pop.

BTS a sorti «Butter» – leur deuxième single en anglais – il y a cinq jours, et au moment de la publication de cette pièce, la piste de trois minutes avait officiellement recueilli au nord de 220 millions de vues sur YouTube et près de 75 millions de flux Spotify.

De plus, la chanson a battu les records existants des deux plates-formes pour les flux générés dans les 24 heures qui ont suivi ses débuts, avec 20,9 millions d’écoutes de ce type sur Spotify et 113 millions d’écoutes sur YouTube, en plus d’obtenir cinq records du monde à ce jour.

Mais l’intérêt considérable des fans qui a rendu ces réalisations possibles – comme le soutien sans précédent qui a propulsé le travail initial de BTS en anglais, «Dynamite», au sommet des classements en août 2020 – semblait provenir en grande partie d’un effort coordonné mené par membres de l’ARMY ultra-dévoués.

Pour être sûr, Spotify et YouTube ont également sévi sur le total de flux de «Dynamite» l’année dernière – même si les lectures répétées, par opposition aux bots, semblaient être à l’origine de l’immense succès commercial de la chanson.

S’étendant sur ce dernier point, plus de quelques superfans de BTS se sont tournés vers les réseaux sociaux (et vers la section commentaires de la vidéo YouTube «Butter») pour s’encourager mutuellement à continuer à jouer la dernière chanson du groupe en boucle (y compris via «streaming party »Événements), avec l’objectif primordial de l’aider à atteindre encore d’autres jalons commerciaux.

«BRISONS UN RECORD À 300M ARMÉES! NOUS POUVONS LE FAIRE! STREAM BUTTER SUR YOUTUBE APPLE MUSIC ANS [sic] SPOTIFY REJOIGNEZ AUSSI LA PLAYLIST PARTY DE BTS! » s’est exclamé une de ces personnes sur Twitter.

“ARMÉES, JE SUIS LITTÉRALEMENT VRAIMENT TELLEMENT FIER DE TOUS NOUS VEUILLEZ UWU THE WAY ARMYS CONTINUONS À SHAZAMING ET À DIFFUSEZ BUTTER SUR SPOTIFY, YOUTUBE ET APPLE MUSIC S’IL VOUS PLAÎT,” un autre fan très enthousiaste tweeté en partie, répondant à la diffusion en continu de “Butter” Les figures.

Cependant, comme mentionné initialement, une multitude de fans critiquent maintenant Spotify pour avoir prétendument exclu certains flux du total de lecture «Butter» – et, à son tour, avoir un impact sur la position de la chanson dans les charts Spotify.

Spotify – qui utilise depuis longtemps une formule (non divulguée publiquement) pour omettre certains flux répétés ou non authentiques des graphiques hebdomadaires qu’il publie chaque lundi – a placé «Butter» en haut de son «Top 10 Global Song Debuts» pour le week-end. du 21 au 23 mai.

Cela dit, le single de BTS s’est classé huitième sur le service de streaming «Top 10 USA Song Debuts» pour la même période, derrière sept titres d’Olivia Rodrigo, qui a sorti son premier album, Sour, le 21. En outre, le «bon 4 u» de Rodrigo a battu «Butter» pour la première place sur le graphique journalier du Top 200 mondial de Spotify hier, 12,59 millions de flux pour 7,92 millions de flux.

«@Spotify, nous aimerions que vous abordiez explicitement les problèmes soulevés. Ce n’est pas n’importe quel autre jour. Butter a littéralement battu le record des débuts les plus élevés dans les charts Spotify. Nous exigeons des réponses. #InvestigateSpotify », beaucoup ont écrit (copiant et collant le même message) sur Twitter.

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont publié un graphique à barres qui montre prétendument la partie relativement importante des flux «Butter» filtrés par Spotify.

«Personne ne peut me dire que 20,9 millions de flux non filtrés sont filtrés à 11 millions, surtout si nous savons comment diffuser correctement et que la plupart d’entre nous suivent les règles. Il se passe quelque chose ici car ce n’est pas un secret que l’industrie ne peut pas gérer BTS perturbant leur «paix» », a écrit un autre partisan de BTS.

Spotify ne semble pas avoir abordé directement le sujet – ou, plus urgent, les nombreux appels à commentaires – sur les réseaux sociaux ou dans un communiqué, à l’exception d’une brève réponse à un «client payant» (dont la photo de profil est du « Butter “single art) souhaitant voir précisément” combien vous avez filtré. “

Le label BTS Big Hit Music (une division de Hybe) est à la recherche d’un producteur pop, tandis que le groupe de sept musiciens et Hybe font face à un procès pour violation du droit d’auteur sur I-Land.