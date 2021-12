Via Twitter et Facebook, les fans de BTS demandent d’annuler Badabun et de signaler la vidéo.

Les fans demandent même d’envoyer des e-mails à Big Hit Music, la société de gestion de BTS, pour riposter contre Badabun.

Les fans de BTS annulent Badabun pour avoir dit qu’ils sont des « Illuminati », le média a également noté que le groupe sud-coréen est programmé pour contrôler les masses.

Le 29 décembre, les médias de Badabun ont partagé la vidéo controversée « 11 choses que vous ne saviez pas sur BTS » via leurs réseaux sociaux.

Le contenu a bouleversé les fans de l’ARMÉE et du BTS, car Badabun aurait partagé de fausses informations sur le groupe et les idoles.

Via Twitter et Facebook, les fans de BTS demandent d’annuler Badabun et de signaler la vidéo.

Les fans demandent même d’envoyer des e-mails à Big Hit Music, la société de gestion de BTS, pour riposter contre Badabun.

Source : SDP