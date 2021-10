Les fans de BTS arrachent Ticketmaster à cause de la vente du stade SoFi

Ticketmaster a provoqué la colère de l’armée BTS après que les fans aient eu du mal à obtenir des billets pour le concert BTS du SoFi Stadium de Los Angeles.

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre des systèmes défectueux, du manque de sécurité et des scalpers de billets à gogo. Les fans affirment que le système utilisé par Ticketmaster a permis aux scalpers d’acheter tous les billets en gros. Ils allèguent également que l’accès prioritaire pour les fans avec des billets de tournée annulés a été rompu.

Samedi, le compte d’assistance officiel de Ticketmaster sur Twitter a écrit: « En raison de l’écrasante demande de prévente des acheteurs passés et des fans vérifiés pour l’autorisation BTS de danser sur scène – LA, tous les spectacles sont complets et les billets ne sont pas disponibles pour le public en vente. »

La tournée «Permission to Dance on Stage» est le premier concert BTS en personne depuis le début de la pandémie. La demande écrasante des fans pour les dates limitées a laissé de côté une vente d’admission générale – qui était le dernier groupe à y avoir accès. Les dates de prévente des billets pour le grand public étaient le dernier jour d’un calendrier de disponibilité des billets de cinq jours.

Permission BTS de danser sur scène – Dates des billets en prévente au stade LA SoFi5 octobre à 15 h 00, heure du Pacifique – Les achats VIP de Map of the Soul Tour peuvent acheter des billets en prévente6 octobre à 15 h 00, heure du Pacifique – Tous les acheteurs de billets de Map of the Soul Tour peuvent acheter des billets en prévente octobre 19 h à 15 h HP – Les membres du fanclub BTS peuvent acheter des billets en prévente. Certains fans de BTS ont partagé leurs frustrations en essayant d’acheter des billets à ces dates.

Un fan sur AllKpop.com a écrit : « Je déteste TM. J’avais du code à acheter aujourd’hui et j’ai continué à obtenir l’erreur 007 pendant environ 45 minutes. Les billets DISPARAIENT sous mes yeux. Je suis entré pour acheter dans les 15 minutes suivant l’ouverture. J’ai finalement obtenu des billets pour se faire dire qu’il ne pouvait pas traiter ma carte. Toutes mes informations de paiement sont à jour. Je n’ai jamais eu autant de mal à essayer d’acheter avant. J’espère avoir une autre photo demain si je reçois un e-mail. Sinon, je vais acheter la revente. C’est nul. Ai-je dit à quel point je déteste la MT ? »

BTS a officiellement reporté sa tournée Map of the Soul en août 2021 « en raison de circonstances changeantes indépendantes de notre volonté », indique l’annonce. L’étape nord-américaine de la tournée a été reportée en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Les dates reportées n’étaient pas possibles et le groupe a décidé d’offrir une annulation formelle aux fans.

Ce spectacle exclusif de quatre dates à Los Angeles est la première chance pour les fans de voir BTS en direct depuis deux ans. Le groupe K-pop se produira quatre nuits au SoFi Stadium de Los Angeles les 27 et 28 novembre, les 1er et 2 décembre.