Les fans de BTS au Pakistan ont acheté un panneau d’affichage – supprimé en quelques heures

in

Les fans de BTS au Pakistan ont acheté un panneau publicitaire pour célébrer l’anniversaire de Jungkook. Les autorités l’ont retiré pour « promotion de l’homosexualité ».

Le panneau d’affichage a été mis en service le 1er septembre à une intersection très fréquentée de Gujranwala, au Pakistan. Il présente une photo de Jungkook avec la phrase “Joyeux 24e anniversaire” et “Jungkook BTS Gujranwala Army”. Les fans pakistanais étaient ravis de voir les efforts de l’armée BTS dans le pays.

Mais les autorités ont rapidement déchiré le panneau d’affichage après qu’il ait gagné en popularité sur Facebook. « Nous avons reçu beaucoup de plaintes de personnes. Il y avait tellement d’agitation », a déclaré Furqan Aziz Butt à VICE World News. « Il y a des jeunes dans cette ville. Ce groupe [BTS] a une influence négative sur eux et les encourage à se comporter dans de mauvaises activités. Ils promeuvent l’homosexualité.

«Pourquoi cela a-t-il été mis ici? Ils n’ont pas de marque ici et ne vendent pas de produits ici. Les gens qui l’ont mis en place s’appellent l’armée de Gujranwala. Il n’y a que l’armée pakistanaise ici », a ajouté Butt. Il n’est clairement pas familier avec l’armée BTS et le fait que les fans du monde entier écoutent de la K-pop.

“Les personnes âgées sont d’avis que leurs traits physiques et leurs vêtements sont trop féminins parce qu’elles les considèrent” trop maigres “et ont du mal à se maquiller le visage”, explique un fan de BTS de 24 ans d’Islamabad. Le retrait du panneau d’affichage au Pakistan reflète la répression de la Chine contre ce que le PCC définit comme un comportement « efféminé ».

Le gouvernement chinois a interdit les hommes efféminés de la télévision, demandant aux diffuseurs de renforcer le contrôle sur qui peut apparaître en direct. Les diffuseurs doivent « résolument mettre fin aux sissy men et autres esthétiques anormales », a déclaré le régulateur de la télévision. Les responsables chinois craignent que les pop stars chinoises soient trop influencées par les chanteurs et acteurs sud-coréens et japonais.

D’autres réglementations consistent à éviter la promotion de ce que le PCC appelle les « célébrités Internet vulgaires » et l’admiration de la richesse et de la célébrité. Le PCC déclare que les radiodiffuseurs devraient « promouvoir vigoureusement l’excellente culture traditionnelle chinoise, la culture révolutionnaire et la culture socialiste avancée ».

La Chine réprime également le temps libre de ses citoyens. Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent jouer à des jeux que 3 heures par semaine, entre 20h et 21h le vendredi, samedi et dimanche. Le pays interdit également les émissions sur les enfants de célébrités. À la suite de la répression, les fan clubs et les comptes d’actualités de divertissement ont été suspendus sur Weibo.