Les fans de BTS se bousculent alors que les scalpers demandent des milliers d’émissions SoFi

Le mois dernier, les purs et durs de BTS ont dénoncé Ticketmaster de Live Nation pour avoir prétendument autorisé les scalpers à acheter en gros des billets pour les performances du groupe K-pop au SoFi Stadium. Maintenant, avec seulement deux des concerts très attendus restants, les revendeurs recherchent des sommes astronomiques pour les laissez-passer, dont certains sont au prix de 12 500 $ chacun.

BTS, qui a signé avec Universal Music Group fin octobre, a présenté jusqu’à présent deux des quatre spectacles de Permission to Dance on Stage aux États-Unis. Les billets pour la série de concerts de quatre soirs sont devenus disponibles au grand public le samedi 9 octobre, et les deux autres ensembles sont prévus pour le mercredi 1er décembre et le jeudi 2 décembre.

Au moment de la rédaction de cet article, les sièges au sol pour le concert du mercredi soir de BTS étaient répertoriés sur le StubHub de Viagogo pour aussi peu que 1 118 $ (un seul laissez-passer était disponible au prix, dans la rangée la plus à l’arrière) et jusqu’à 9 999 $, contre un prix stupéfiant de 12 500 $ pour certaines places au rez-de-chaussée lors de l’événement du 2 décembre.

La plupart des sièges de niveau inférieur, de club et de VIP étaient également facturés par milliers – les billets simples coûtaient un peu moins, bien sûr, et un groupe de quatre billets coûtait un total de 21 356 $. Comme on pouvait s’y attendre, les autres sièges des concerts très demandés étaient tout aussi coûteux, et les détenteurs de billets à but lucratif cherchaient des centaines de dollars chacun pour la majorité des options de niveau supérieur, avec quelques choix de plusieurs milliers de dollars ajoutés pour faire bonne mesure. Les organisateurs ont publié des billets pour certains groupes de fans sur une période de cinq jours début octobre.

Bien sûr, il reste à voir si les membres de l’ARMY achèteront effectivement les billets hors de prix, dont le prix pourrait être réduit à l’approche de l’heure du spectacle.

Mais la popularité – et la rentabilité – de BTS ne font aucun doute, car les superfans ont versé des sommes colossales sur les publicités d’avions, les panneaux d’affichage et plus encore pour montrer leur soutien à l’acte de sept pièces. Et les deux premiers concerts SoFi du groupe ont attiré un nombre substantiel de participants, si les photos et les vidéos en sont une indication, tandis que Ticketmaster a déjà sorti des billets en retard.

Il convient également de noter qu’une multitude d’utilisateurs de médias sociaux annoncent des billets pour les spectacles du 1er et 2 décembre de BTS. Une simple recherche sur Twitter de « tickets BTS » révèle que des centaines de tweets sont publiés toutes les heures, de nombreux messages semblant se ressembler étroitement.

Prenant note de ces offres de billets apparemment frauduleuses, un « défenseur BTS » autoproclamé a déclaré : « Il y a tellement d’arnaqueurs. Veuillez vous assurer que la personne à qui vous achetez des billets est légitime et n’essaye pas de vous arnaquer !!”

Au cours de l’été, les billets de Springsteen on Broadway ont rapporté des sommes énormes sur StubHub – bien que les majorations ne se comparent pas à celles associées aux concerts du BTS au SoFi Stadium. Enfin, la FTC a donné le coup d’envoi à 2021 en émettant les premières accusations de scalping de billets en vertu de la loi BOTS, et fin avril, le Congrès a renouvelé ses appels à une enquête sur Live Nation.