Les fans de BTS V réagissent à la suppression par HYBE de “Butter V focus” de YouTube Music

Les fans de BTS V exhortent HYBE à ramener la fancam ‘Butter V Focus’ sur YouTube Music. La vidéo fancam de V, alias Kim Taehyung, a enregistré plus de 10 millions de vues, s’ajoutant à la liste record de fancams de V.

Plus tôt ce mois-ci, les fans de BTS V ont célébré que le chanteur du groupe nominé aux Grammy Awards était l’icône ultime de la K-pop avec treize fancams totalisant 10 millions de vues, un exploit que seul l’idole sud-coréen pouvait réaliser.

Mais, à la consternation des fans, la vidéo n’a pas été trouvée sur YouTube Music, une plate-forme pratique pour les fans de diffuser toutes les vidéos.

Les fans de BTS V demandent une explication à HYBE pour la suppression de la fancam V ‘Butter’

La fancam ‘Butter’ de la performance Sirius XM de BTS occupe une place particulière dans le cœur des fans de BTS V car elle a stupéfié les téléspectateurs en révélant un tout nouvel avatar de la superstar.

Les fans de BTS V se sont tournés vers Twitter pour créer plusieurs hashtags pour le chanteur, dont “Respect V”, et ont demandé une explication à HYBE pour avoir supprimé la fancam dont on a tant parlé.

Un fan a écrit : « Nous demandons @HYBEOFICIALtwt : Expliquez pourquoi et pour quelle raison VfocusCAM a été supprimé, excusez-vous pour la violation des droits des fans à voir et le manque de respect pour notre artiste, et téléchargez à nouveau le VfocusCAM dès que possible.

Un autre fan a noté : « Ils sont 7 membres !!!! s’il vous plaît respectez chacun d’eux, ils méritent le monde. #RespectBTSV #RespectTaehyung #TaehyungDeservesBetter!”

Un troisième fan a critiqué le mastodonte du divertissement en disant: “@HYBEOFFICIALtwt: Expliquez pourquoi et pour quelle raison VfocusCAM a été supprimé, excusez-vous pour la violation des droits des fans à voir et le manque de respect pour notre artiste, et téléchargez à nouveau le VfocusCAM dès que possible . “

La dernière réalisation en fancam de Kim Taehyung

Les fancams BTS V sont souvent un sujet tendance sur Twitter, car elles permettent aux fans d’examiner de plus près les mouvements nuancés du crooner “Sweet Night”. Pas seulement les fans, un certain nombre d’idoles K-pop recrues célèbres ont également fait référence aux fancams de V comme source d’inspiration derrière leurs performances.

Les fans de BTS V ont célébré plus tôt la réalisation exceptionnelle de la fancam du chanteur (BTS Official Twitter)

Fidèle au battage médiatique des fans, Kim Taehyung a attiré beaucoup d’attention sur ses caméras de mise au point lorsque les fans ont rapporté que l’une de ses vidéos sur scène de “Boy With Luv” avait dépassé les 100 millions de vues en moins d’un an.

Le chanteur du classement Hot 100 est devenu l’idole coréenne la plus rapide à atteindre 100 millions de vues, une peur remarquable qu’il a réalisée en seulement 318 jours.

En plus de cela, le fabricant de “Blue & Grey” est également devenu la première célébrité coréenne à obtenir 9 millions de likes sur une publication Instagram partagée à partir de la page officielle de BTS pour l’image conceptuelle “Butter”. En savoir plus sur cet enregistrement ici.

La fancam “Butter” de BTS V vous manque sur YouTube Music ? Diffusez-le sur YouTube juste ici.

