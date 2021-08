Les fans de Bukayo Saka le soutiennent après un penalty raté pour l’Euro Angleterre

Ce contenu vient de nos amis de Sportskind.

Après un été tumultueux, le footballeur de 19 ans Bukayo Saka est retourné dans son club pour un entraînement de pré-saison à la plus grande surprise de sa jeune carrière.

Voyez le moment où les fans de football ont laissé le milieu de terrain d’Arsenal presque sans voix dans le joueur ci-dessus.

Le premier tournoi de Bukayo en tant qu’international anglais à part entière ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Après avoir joué pour son club en Premier League anglaise la saison dernière, il était ravi d’être inclus dans l’équipe nationale pour le Championnat d’Europe.

Bukayo a connu un grand tournoi alors que l’Angleterre s’est qualifiée pour la finale, où elle a été dévastée d’être battue par l’Italie lors d’une séance de tirs au but.

Bukayo était l’un des trois joueurs noirs de l’équipe d’Angleterre qui n’ont pas réussi à convertir leurs pénalités. Dans la foulée, le trio a été soumis à une vague d’abus racistes en ligne.

Plusieurs auteurs présumés ont été arrêtés et l’incident a été largement condamné par la plupart des gens.

Mais les fans d’Arsenal sont allés plus loin, faisant un geste réconfortant de soutien que Bukayo Saka n’oubliera jamais.

C’était incroyable de revenir! Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages de soutien et des cadeaux. J’ai vu, lu et apprécié chacun de vous.

J’espère que nous continuerons tous à répandre l’amour et la joie 🙏🏿 pic.twitter.com/pdOHedfxOE

– Bukayo Saka (@BukayoSaka87) 5 août 2021