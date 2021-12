Carrie Underwood a contribué à répandre la joie des Fêtes alors qu’elle montait sur scène pour l’événement Christmas in Rockefeller Center de NBC mercredi soir. Organisé par les co-présentateurs de l’émission Today Hoda Kotb, Savannah Guthrie, Craig Melvin et Al Roker, l’événement annuel d’éclairage des arbres a présenté des performances des emblématiques Radio City Rockettes, Pentatonix et les compatriotes crooners d’Underwood Brad Paisley et Mickey Guyton, mais il était la voix impressionnante d’Underwood qui a volé la vedette.

Vêtue d’une robe rouge avec une jupe ample, le look parfait inspiré des vacances, la performance préenregistrée d’Underwood à Nashville, Tennessee, a commencé par une superbe performance de « Let There Be Peace », sa chanson originale de son album de Noël 2020 My Gift. Elle a suivi avec une performance de « Have Yourself a Merry Little Christmas ». Pendant qu’elle chantait, elle se tenait devant une toile de fond avec une cheminée crépitante et des arbres de Noël illuminés.

Alors que la performance préenregistrée d’Underwood était diffusée et que des extraits se dirigeaient vers les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs de Noël au Rockefeller Center de NBC n’ont pas pu s’empêcher de réagir. Sur les réseaux sociaux, les gens ont qualifié la performance d' »incroyable » et d' »incroyable », une personne déclarant même que le « beau » chant d’Underwood les avait fait pleurer.

Reine du pays ! ♥️♥️♥️♥️ – B (@likeasong94) 2 décembre 2021

« Une performance fantastique de [Carrie Underwood] », a ajouté quelqu’un d’autre. » Chanson parfaite pour ces temps troublés. Aimer! »

@nbc OMG c’était une belle performance de @carrieunderwood pour ce soir au #RockCenterXMAS 😍❄❄❄❄❄❄😍 – Ginger26 🇵🇷 (@LadyGfangirl) 2 décembre 2021

« Elle est toujours incroyable dans tout ce qu’elle fait », a déclaré une autre personne, qui a ensuite répondu au tweet de NBC demandant « à quel point » Underwood était incroyable en ajoutant: « Mais oui, elle l’était! »

Elle est trop bonne. C’est une légende vivante, les amis. — Sammy Maggio | #VictoryOverCancer (@SammyMaggio) 2 décembre 2021

« Carrie, je viens de te voir chanter au Rockefeller Center! » partagé quelqu’un d’autre. « Voix incroyable. »

💕 Elle a eu 2 performances incroyables ce soir, mais celle-ci était ma préférée ! ?? – 💕GinaMarie💕 (@GinaMarieVolp) 2 décembre 2021

« Belle performance et j’ai adoré sa robe rouge et ses paysages », a tweeté une personne, tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: « Wow, cela ressemble à une performance magique. »

