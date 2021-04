Les fans de célibataire réagissent à Colton Underwood qui sort comme gay

Au cours de l’interview, Colton Underwood a parlé de plusieurs aspects de son enfance et de son jeune âge adulte qui, selon lui, l’ont amené à hésiter, même au moment où il dirigeait The Bachelor, à admettre à lui-même et aux autres qu’il était gay. Colton a noté qu’il «se sentait simplement différent» depuis le moment où il avait 6 ans, puis, au lycée, s’est rendu compte qu’il «était plus attiré par les garçons et les hommes». Mais, il a également dit que son éducation catholique, ainsi que le fait de voir combien de choses négatives étaient qualifiées de «gay», l’avaient retenu.

Et, cet aveu a conduit à de nombreux mots aimables de la part des fans: