Les fans de Chelsea inondent les rues à l’extérieur de Stamford Bridge pour célébrer la gloire de la Ligue des champions alors que Roman Abramovich est salué comme le « meilleur propriétaire décisionnel de tous les temps »

Les fans de Chelsea ont inondé les rues entourant Stamford Bridge hier soir alors qu’ils célébraient leur succès en Ligue des champions.

Seuls 6 000 fans chanceux ont pu obtenir des billets pour le match au Portugal alors que les Blues battaient leurs rivaux de Premier League Manchester City 1-0.

Chelsea a remporté sa deuxième Ligue des champions samedi soir

Kai Havertz a marqué le seul but du match avant la mi-temps, ce qui a suffi pour que le club remporte sa deuxième couronne en Ligue des champions.

Des milliers de fans ont été photographiés à l’extérieur de Stamford Bridge au milieu des scènes de fête sauvages.

Depuis que Roman Abramovich a acheté le club en 2003, il a remis 17 trophées, dont cinq titres de Premier League et maintenant deux Ligues des champions.

L’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, a salué le milliardaire russe pour son impitoyable volonté de vouloir le meilleur pour le club.

“Ils ont le meilleur propriétaire décisionnel qui ait jamais existé”, a déclaré Cascarino au Weekend Sports Breakfast. «Ce n’est peut-être pas seulement Roman car il a une équipe autour de lui.

«Il choisit et quand il voit un manager se débrouiller bien, il le vire parce qu’il pense que bien n’est pas la norme de son club de football.

“Il pense” je paie ce montant sur les salaires et ce montant sur les frais de transfert, je m’attends à être difficile pour le premier et le deuxième “. La deuxième pourrait être un échec pour lui et vous pourriez y aller. Roman Abramovich est un homme très astucieux.

Abramovich a acheté Chelsea en 2003 et a livré 17 trophées pour le club

L’homme qui a remporté le deuxième succès en Ligue des champions est Thomas Tuchel, qui n’a rencontré Abramovich que pour la première fois sur le terrain de l’Estadio do Dragao.

Il a signé un contrat de 18 mois lors de son arrivée en janvier, mais vise maintenant un nouveau contrat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait en mesure de prolonger son séjour, Tuchel a répondu : « Je ne suis même pas sûr à 100 %, mais j’ai peut-être un nouveau contrat maintenant.

« Alors, vérifions cela d’abord. J’ai parlé au propriétaire en ce moment sur le terrain, c’était le meilleur moment pour une première rencontre. Ou le pire, car désormais ça ne peut qu’empirer !

Cascarino a également rappelé que l’ancien propriétaire Ken Bates avait dit que le club prévoyait d’être le plus grand de Londres, ce qui a presque certainement été réalisé.

“Je ris d’être avec Ken Bates et quelques joueurs et lui qui nous montre le design de Stamford Bridge en 92/93 en pensant que ce type est sur une autre planète”, a ajouté Cascarino.

«Il parle en disant que Chelsea peut devenir le plus grand club de Londres. Il a également déclaré “ce n’est peut-être pas avec moi, mais Chelsea peut devenir le plus grand club de Londres”.

«Je pense qu’il est difficile de débattre de leur succès au cours de la dernière décennie, ce sont certainement les réalisations dont il a parlé ont été servies. Ils l’ont fait.

Les fans ont également célébré au Portugal après la victoire en Ligue des champions

« C’est brillamment géré. Si vous pensez à Chelsea en tant que club de football. Tous les clubs ont besoin d’argent pour réussir.

« Vous retournez au Newcastle de Kevin Keegan et vous l’avez fait avec beaucoup d’argent. J’ai été promu avec Millwall et c’était le plus dépensé cette année-là.

« L’argent est extrêmement important pour les clubs de football. »