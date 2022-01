Les fans de Chelsea « se saisiront du cas de Romelu Lukaku » s’il ne joue pas, Thomas Tuchel a déclaré que la signature du record doit commencer contre Tottenham et ne peut pas être laissée au froid comme Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal

Romelu Lukaku doit parler sur le terrain pour regagner la confiance des fans de Chelsea, a affirmé Gabriel Agbonhalor.

Le Belge, qui a rejoint l’Inter pour un record de club de 97,5 millions de livres sterling au cours de l’été, s’est adressé personnellement aux fans de Blues mardi et a déclaré qu’il était » désolé pour le bouleversement » qu’il avait causé à la suite des remarques explosives publiées après Noël.

Le joueur de 28 ans est tombé dans l’eau chaude avec Chelsea après avoir fait part à Sky Sport Italie de son mécontentement envers le club et de sa frustration sous Thomas Tuchel.

Il a ensuite été omis du match nul 2-2 de dimanche contre Liverpool en Premier League, mais est maintenant en lice pour participer à la demi-finale aller de la Coupe Carabao mercredi contre Tottenham à Stamford Bridge – en direct sur talkSPORT – après s’être réconcilié avec le manager.

Parlant de ses excuses, Agbonhalor a averti que les fans de Chelsea pourraient mettre du temps à se réchauffer à nouveau avec Lukaku et a insisté sur le fait que le seul moyen pour l’attaquant de regagner leur confiance est de faire ce qu’il fait le mieux : marquer des buts.

« Je pense que quand il coûte autant d’argent, vous devez le ramener », a déclaré l’ancienne star de la Premier League au talkSPORT Breakfast lorsqu’on lui a demandé si Lukaku pourrait revenir pour Chelsea contre Tottenham.

« Vous voyez avec [Arsenal striker Pierre-Emerick] Aubamayang, il est un peu plus âgé, peut-être qu’il n’y a pas de valeur à vendre avec lui.

« Ils ne peuvent pas faire ça avec Lukaku, peu importe si le manager le veut. Vous avez là-bas un actif de 100 millions de livres sterling, vous ne pouvez pas le garder chez les moins de 23 ans.

« Il doit trouver un moyen de le récupérer. Il s’est excusé auprès de Chelsea TV et il est temps de passer à autre chose.

« Mais les fans de Chelsea pourraient avoir beaucoup plus de mal à pardonner que nous et s’il ne se bat pas contre les Spurs, ils commenceront à s’occuper de son cas.

« Nous savons à quoi ressemblent les fans. »

La légende d’Aston Villa a continué à suggérer qu’il connaissait le sentiment d’être un joueur frustré par le manque de minutes, admettant qu’il avait du mal à refouler ses émotions lorsqu’il était joueur.

« Quand je le regarde, je regarde un attaquant qui a été très frustré », a ajouté l’ancien capitaine de la Villa.

« L’interview est intervenue après le match de Manchester United où il a obtenu huit minutes.

«C’est son ancien club et il va avoir voulu jouer contre eux, donc il aurait été furieux et aurait fait son interview quand il était en colère.

«Nous avons tous été en colère en tant que joueurs, parfois vous êtes un peu trop honnête quand vous l’êtes et c’est ce qui s’est passé.

« Et puis il a marqué deux buts en deux matchs et il a probablement pensé : ‘J’espère que cette interview ne sortira pas.’

« C’est trop tard mais Thomas Tuchel l’a laissé de côté. Amenez-le, démarrez-le.

«Vous avez payé près de 100 millions de livres sterling pour un joueur, il va vouloir être l’homme principal, ne pas sortir du banc.

« Il va vouloir être le meilleur buteur et gagner des choses, donc je pense que c’est de la frustration et quand vous faites des interviews quand vous êtes frustré, vous pouvez être un peu trop honnête et c’est ce que Lukaku a fait. »

