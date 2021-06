Les fans de Clippers se battent avec les fans de Suns après le match 1 ⋆ 10z viral

in

Un autre match NBA, un autre combat de fans NBA. Maintenant que le fan de “Suns in 4” est super célèbre, tout le monde essaie de tirer profit de l’engouement pour les combats de fans. Après la grande victoire des Suns contre les Clippers lors du match 1 de la finale de la Conférence Ouest, certains fans des Clippers dans le désert ont tenté de semer le trouble. Les fans des Suns étaient clairement plus nombreux que les fans des Clips, et mon garçon, les résultats n’étaient pas bons pour les fidèles des Clippers.

Regardez la mêlée ci-dessous :

Soleils en 4 pic.twitter.com/hci9zOqnsi – Hayden (@hayden_sandman) 20 juin 2021

Le combat est un sport de fan qui finit généralement par se passer plutôt mal, surtout quand vous n’avez pas les chiffres de votre côté.

C’est une chose d’imaginer un combat dans votre arène à domicile, mais les règles sont différentes sur la route.

Deux L en une nuit pour les fans des Clippers.

]]>

