Les fans de “Cobra Kai” doivent voir les débuts épiques de “Dancing With the Stars” de Martin Kove

Martin Kove a fait ses débuts dans Dancing with the Stars lundi soir et a présenté une performance que les fans de Cobra Kai adoreraient. L’acteur de 75 ans a interprété le Paso Doble de “You’re The Best” de Joe “Bean” Esposito avec sa partenaire professionnelle Britt Stewart. Avant le début de la performance, Kove a fait un sketch de Cobra Kai, qui a impliqué les fans.

Les juges ont donné à Kove et Stewart un score de 13 sur 40, qui était le score le plus bas de tous les couples de danse. Les juges n’étaient pas trop gentils avec Kove car ils n’aimaient pas le sketch de Cobra Kai/Karate Kid ainsi que ses talents de danseur. Le fait est que Kove a 75 ans et fait tout ce qu’il peut pour divertir les fans. Il connaîtra son sort la semaine prochaine lorsqu’un couple sera éliminé de la compétition.

“C’est beaucoup plus difficile que n’importe quel tournoi full contact auquel j’ai participé”, a déclaré Kove après sa performance. Les fans de Cobra Kai voteront probablement autant qu’ils le peuvent pour garder Kove dans la série. En attendant, Kove se prépare pour la quatrième saison de Cobra Kai, qui commencera à être diffusée en décembre. Kove était dans The Karate Kid avec Ralph Macchio et William Zabka. Il a rejoint le casting de Cobra Kai à la fin de la saison 1 et est devenu le principal antagoniste.

“Karate Kid est un cadeau qui continue de donner, et tout le monde l’aime”, a déclaré Kove au Hollywood Reporter l’année dernière. “Pour moi, la star de Karate Kid, le film original, était Robert Mark Kamen, l’écrivain. Parce que combien d’autres films peuvent se vanter de cinq ou six lignes emblématiques, des lignes comme:” Balayez la jambe. ” ‘Sans pitié.’ « La miséricorde est pour les faibles. » Tout ça [from one movie]. ‘Cire dessus, cire éteinte.’ Il y en a quatre ou cinq juste là. Ce sont des classiques qui restent vivants.”

Kove a également parlé de reprendre le rôle de John Kreese. “Je voulais revenir au rôle”, a-t-il déclaré. “J’étais assez méfiant de le faire comme écrit pour les films, mais mon insistance fondamentale sur le [Cobra Kai] les écrivains étaient : “Allez-vous écrire ce personnage de manière vulnérable ? Allez-vous lui donner des situations polyvalentes ?” Et ils l’ont fait, ils l’ont fait sortir de l’épisode un, de la saison deux comme s’il était un gros bonnet. Il a décrit que tout allait bien, qu’il revenait et qu’il voulait être dans Cobra Kai, car c’est maintenant une grande nouvelle.”