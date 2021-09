Les fans de College GameDay se moquent d’Ashton Kutcher avec des chants “Prenez une douche”

in

Ashton Kutcher n’a pas reçu le meilleur accueil à Ames, Iowa, pour son apparition au College GameDay d’ESPN samedi en tant que sélectionneur invité avant le match sur route du n ° 10 de l’Iowa contre le n ° 9 de l’Iowa State (16 h 30 HE, ABC).

L’acteur est originaire de l’État et est allé à l’Université de l’Iowa avant de poursuivre sa carrière d’acteur, et il est clairement un fan de Hawkeyes – ce qu’il a rappelé à tout le monde quand lui et GameDay ont annoncé son apparition dans la série. Cela ne convenait pas aux fans de Cyclones, qui espéraient sûrement quelqu’un de connecté à l’Iowa State à la place.

Ainsi, lorsque Kutcher est arrivé sur le plateau de GameDay samedi, les fans l’ont trollé sans relâche en scandant: “Prenez une douche!”

Et ils n’ont pas lâché prise.

Ce chant est, bien sûr, une référence à Kutcher et à sa femme, Mila Kunis, qui ont récemment admis cet été qu’ils ne se lavent pas tout le corps avec du savon tous les jours. Via les États-Unis AUJOURD’HUI :

“Je ne lave pas mon corps avec du savon tous les jours”, a déclaré Kunis, précisant qu’elle se lave les aisselles, les pieds et la plupart des zones intimes quotidiennement. Kutcher n’était pas très différent. “Je lave mes aisselles et mon entrejambe tous les jours, et rien d’autre jamais”, a-t-il déclaré.

De retour sur le plateau de College GameDay, lorsque Kutcher a évidemment choisi l’Iowa pour remporter le match de samedi – tout comme Lee Corso tout en trollant sauvagement l’Iowa State – les fans de Cyclones, encore une fois, n’étaient pas contents.

