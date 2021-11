Le fils de Counting On, Jeremiah Duggar, et sa petite amie Hannah Wissmann sont-ils fiancés ? L’ancienne personnalité de TLC, 22 ans, vient de déclencher des rumeurs selon lesquelles il pourrait planifier un mariage quelques semaines seulement après avoir annoncé que lui et Wissmann, 23 ans, sortaient ensemble. Les fans ont commencé à se demander si le couple était prêt à franchir une nouvelle étape dans leur relation après que Wissmann ait partagé une photo bras dessus bras dessous avec son petit ami, regardant sous une grande croix en bois.

« Toute ma vie, tu as été fidèle / Toute ma vie, tu as été si, si bon / Avec chaque souffle que je peux / Je chanterai la bonté de Dieu », a légendé Wissmann sa photo, en utilisant les paroles de la chanson « La bonté de Dieu » avant d’ajouter : « D’un cœur débordant de gratitude, Joyeux Thanksgiving à chacun de vous !! »

Les personnes dans la section des commentaires ont émis l’hypothèse que la proximité physique entre les deux était typique des seuls couples fiancés de la famille Duggar, qui a des directives strictes en matière de séduction et de fréquentation. D’autres pensaient que la robe blanche ou rose pâle de Wissmann était indicative d’un engagement. Alors que la rumeur disait que Duggar et Wissmann se fréquentaient depuis l’année dernière, ils n’ont annoncé leur relation que le 27 octobre. « Jamais été aussi heureux. Je ne me suis jamais senti aussi béni !! » Duggar a écrit à côté d’une photo avec Wissmann à l’époque. « Apprendre à se connaître a été l’une des plus grandes joies de notre vie ! Nous sommes ravis de commencer à partager notre histoire avec vous tous et de voir ce que Dieu a en réserve pour notre avenir.

La famille Duggar se prépare également actuellement pour le procès de Josh Duggar pour pornographie juvénile, qui doit débuter le 30 novembre. Josh a été arrêté le 29 avril et inculpé d’un chef d’accusation de recel de pornographie juvénile et d’un chef de possession de pornographie juvénile, avec l’agent spécial Gerald. Faulkner a déclaré plus tard au tribunal que les éléments découverts par les autorités sur l’ordinateur de Josh figuraient « dans le top cinq des pires des pires que j’aie jamais eu à examiner ».

L’arrestation de Josh a eu lieu six jours seulement après que lui et sa femme, Anna Duggar, ont annoncé qu’ils attendaient leur septième enfant. Mardi, Anna a partagé qu’elle avait donné naissance à son septième enfant, une petite fille nommée Madyson Lily Duggar. Josh a plaidé non coupable des accusations portées contre lui, mais encourt jusqu’à 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation s’il est reconnu coupable.