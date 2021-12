Les fans de « Cowboy Bebop » réagissent après que Netflix annule soudainement l’émission après une saison

Moins d’un mois après ses débuts et après seulement une saison, Netflix a annulé jeudi Cowboy Bebop, suscitant une forte réaction des fans sur les réseaux sociaux. L’adaptation en direct de l’anime classique du même nom mettait en vedette John Cho dans le rôle du chasseur de primes Spike Spiegel, également connu sous le nom de « Fearless », qui fait équipe avec Jet Black (Mustafa Shakir) sur le Bebop. Au cours de la série, ils ramassent Faye Valentine (Daniella Pineda) et Radical Edward (Eden Perkins), qui tentent tous de distancer le passé.

Cependant, alors qu’il y avait eu beaucoup d’anticipation pour la série, elle n’a apparemment pas été à la hauteur du battage médiatique. Alors que Cowboy Bebop a atteint la première place du classement des 10 meilleures séries télévisées de Netflix et a également fait son entrée dans le Top 3 des titres globaux sur la plate-forme, gagnant même 74 millions d’heures de visionnage dans le monde depuis ses débuts le 19 novembre, sa fanfare s’est rapidement éteinte. . Selon The Hollywood Reporter, la semaine suivant sa première, Cowboy Bebop a perdu près de 59 % d’audience, et la série n’a obtenu qu’une note critique de 50 % et une note d’audience de 53 % sur Rotten Tomatoes, étant surnommée un excellent exemple de » ballonnement Netflix » qui a l’air « pire que la qualité CW ».

Indépendamment du consensus général sur la série, la nouvelle de l’annulation rapide de Cowboy Bebop a suscité une réponse rapide des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, dont beaucoup ont été déçus d’apprendre que la série n’aurait pas une deuxième sortie tandis que d’autres ont profité de l’occasion pour partager ce que ils pensaient que cela fonctionnait et ne fonctionnait pas dans l’adaptation de Netflix. Continuez à faire défiler pour voir ce que les abonnés et les fans de Netflix avaient à dire.

Netflix devrait « reconsidérer » l’annulation

#Netflix Je souhaite vraiment que vous reconsidériez l’annulation de #CowboyBebop Je suis un fan de l’anime original et de l’adaptation en direct. J’avais hâte de voir où ça allait. Déçu #SaveCowboyBebop pic.twitter.com/6RildxR0VF – J (@Jaytevah) 10 décembre 2021

« Non, j’ai vraiment aimé cette adaptation. Pourquoi l’annuler après la mise en place de la deuxième saison de la série ? » a demandé une personne. « Allez les gens, tout ne peut pas être comme dans l’anime. »

« Une telle chose Netflix à faire »

L’un de mes problèmes avec l’adaptation Netflix Cowboy Bebop est le même avec le film Ghost in the Shell – cette fixation sur essayer de recréer certaines scènes, pour essayer d’obtenir le style et l’esthétique sans capturer l’esprit de l’original. pic.twitter.com/9WbwRckWA5 – Vincent Cruz (@VincentCruz) 20 novembre 2021

« Ce n’était pas terrible mais ce n’était pas génial. Je pense qu’il y avait du potentiel et lui donner une 2ème saison, surtout avec l’arrivée d’Ed, aurait pu le sauver et leur donner une chance de réparer les choses », a ajouté quelqu’un d’autre. « Annuler maintenant ne fait que gâcher tout cela. Mais c’est une telle chose à faire avec Netflix. »

L’émission a apporté « tant de joie » aux fans

Merci @Netflix de ne pas avoir laissé même un mois aux gens pour regarder #CowboyBebop… Ce n’était pas une super émission, mais c’est tellement mieux que d’autres conneries que vous n’annulez pas. Excellent travail… pic.twitter.com/WLAMeSSTXP – MΛGПΣƬӨ (@Magneto_Rex) 10 décembre 2021

« [Cowboy Bebop] était si spécial pour moi. La représentation de science-fiction PoC que j’ai voulue toute ma vie. je veux remercier [John Cho], [Mustafa Shakir], [Daniella Pineda], Mason Park, toute l’équipe créative », a écrit un fan. « Au cours de l’une des années les plus difficiles de ma vie, cette émission m’a apporté tellement de joie. »

Les abonnés mécontents de l’historique des annulations de Netflix

J’ai beaucoup aimé ce spectacle ! Les acteurs étaient super ! Le scénario était plein de rebondissements. En fait, la seule chose que je n’ai pas aimé, c’est le titre stupide. Peut-être que s’il avait un nom différent, plus de gens l’auraient essayé…??? – 💛Stay Gold, Ponyboy💛 (@QueenJennie17) 10 décembre 2021

« Je pense que je pourrais commencer à ne plus regarder aucune nouvelle série sur [Netflix] jusqu’à ce qu’ils soient conclus. Être si fatigué de commencer quelque chose de bien juste pour qu’ils l’annulent. [Cowboy Bebop] était la goutte d’eau », a écrit une personne en réponse à la tendance de Netflix à annuler les séries après seulement une ou deux saisons. « Commencez à respecter vos téléspectateurs, Netflix. »

‘Très déçu’

Vraiment déçu de cela. Le spectacle était drôle, stylistique et tout simplement jazzy. Les acteurs et les téléspectateurs méritent d’avoir une vraie fin. Tout ce que fait Netflix, c’est faire des émissions sur ses cliffhangers, puis les annuler. — Toad•Commissions ouvertes• (@toadismyname) 10 décembre 2021

« C’est nul », a partagé quelqu’un d’autre. « Je sais que la série n’était pas parfaite, mais je pense que john cho, mustafa shakir et daniella pineda ont fait un travail solide. J’étais en fait intéressé de voir ce qu’ils feraient avec une deuxième saison. »

« Une telle déception »

Meh, une telle déception. Une autre saison aurait été cool et lui aurait probablement donné la chance de respirer et de voler de ses propres ailes. Dommage qu’ils aient décidé de renflouer au premier coup de genou à cause de dweebs incroyablement forts. – Stevo (@I_stevo_I) 10 décembre 2021

« J’ai aimé la série. Je déteste les animes », a tweeté un téléspectateur. « Les gens qui ont aimé l’original n’aimeront jamais l’action en direct. Connaissaient-ils leur public ? »

‘Vraiment contrarié’

Les figures…

Je l’ai aimé

Il a fallu quelques épisodes pour trouver leur rythme mais j’ai aimé ça! – Paul LeFevre (@PaulLeF41526988) 9 décembre 2021

« Je suis vraiment contrarié. Fan de longue date de l’anime original, et je peux certainement dire que si vous ne pouviez pas voir l’amour et la passion des créateurs pour cette adaptation, vous êtes aveugle », a tweeté un autre téléspectateur. « Le jeu d’acteur était naturel et l’atmosphère était à la hauteur. Et Ed était tout simplement parfait. »

