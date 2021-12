Les fans de crypto se réjouissent, les joueurs se révoltent alors qu’Ubisoft annonce des plans NFT

Le géant du jeu Ubisoft intègre des jetons non fongibles (NFT) dans son dernier titre « Tom Clancy », a annoncé mardi la société.

Et certains joueurs sont irrités.

D’un côté de l’argument, les investisseurs et les observateurs de la cryptographie annoncent cette décision comme un indicateur des choses à venir : l’intégration marque la première fois qu’un jeu vidéo grand public ajoute des NFT à son économie dans le jeu. La possibilité de posséder et de vendre des biens numériques en dehors du jardin clos d’un titre donné a longtemps été un Saint Graal pour les joueurs à l’esprit crypto.

De l’autre côté de l’allée, les joueurs grand public se méfient de ce que cet indicateur peut réellement impliquer. Comme l’a dit un point de vente de jeux, « Laisser cette diapositive n’est que l’approbation tacite dont le reste de l’industrie a besoin pour plonger dans un non-sens crypto à temps plein. »

L’intégration elle-même se fera via Ubisoft Quartz, une plate-forme qui permet aux joueurs de gagner des « chiffres », qui sont des objets de collection dans le jeu exprimés en NFT.

Les NFT vivront sur la blockchain Tezos, qui – apparemment dans le but d’éviter le pire des commentaires en ligne – Ubisoft a présenté comme utilisant » beaucoup moins d’énergie pour fonctionner que les blockchains de preuve de travail telles que Bitcoin ou Ethereum « .

(Comme nous l’avons vu avec une baisse de NFT à vocation littéraire qui a récemment été sabordée après une réaction féroce de « Book Twitter », ces appels aux économies d’énergie de la preuve de participation n’ont pas pacifié la foule en ligne.)

Ubisoft Quartz sera lancé le 9 décembre aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Australie et au Brésil. La société publie gratuitement trois collections de chiffres pour récompenser les premiers utilisateurs de la plate-forme.

Les chiffres incluent « les véhicules, les armes et les équipements du jeu », chaque joueur étant limité à posséder un élément de chaque édition, selon un communiqué de presse.

« Ubisoft Quartz est la première pierre angulaire de notre vision ambitieuse de développement d’un véritable métavers », a déclaré Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft. « Et il ne peut pas prendre vie sans surmonter les limitations initiales de la blockchain pour les jeux, y compris l’évolutivité et la consommation d’énergie. »

Les jeux Web 3 ont fait l’objet d’investissements importants ces derniers mois, avec en tête d’affiche un fonds de 200 millions de dollars de Hashed et un fonds de 100 millions de dollars de Lightspeed et FTX. Les sociétés de jeux traditionnelles ont été plus lentes à adopter l’espace Web 3, mais les intégrations NFT comme celle d’Ubisoft pourraient être un catalyseur d’adoption parmi les autres géants du jeu en place.

XTZ, l’actif natif de la blockchain Tezos, était en forte hausse lors de l’annonce, bondissant de 31% dans les échanges de l’après-midi, selon CoinGecko.