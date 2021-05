Les fans de crypto sud-coréens “ plus âgés ” défient les attentes de 30 minutes dans les centres d’appels

Compartir

Source: Adobe / skrotov

La Crypto Fever 2.0 de la Corée du Sud ne montre aucun signe de ralentissement: les clients supportent un temps d’attente de 30 minutes ou plus alors que les files d’attente d’investisseurs en herbe attendent un service en face-à-face du Le hub hors ligne a rouvert de l’échange de crypto-monnaie Bithumb dans le quartier prospère de Gangnam à Séoul. .

Comme indiqué précédemment, Bithumb a rouvert son centre de services pour les demandes en personne, affirmant qu’un nombre croissant d’investisseurs plus âgés souhaitant se lancer dans la cryptographie préfèrent recevoir des conseils en personne. Le centre avait temporairement fermé en raison de restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

Des inondations de Sud-Coréens plus âgés ont pris le contrôle de l’investissement dans les crypto-monnaies ces derniers mois, mais un retraité sud-coréen a récemment déclaré à Cryptonews.com que la plupart des personnes âgées de 60 à 70 ans ont du mal avec les solutions informatiques nécessaires pour échanger des crypto-monnaies. Crypto-monnaies.

Selon Maeil Kyungjae, qui a envoyé un journaliste au centre de Bithumb rouvert la semaine dernière à 13 heures, “entre 10 et 20 clients” attendaient patiemment de voir des conseillers en crypto-échange au centre client, avec tous les compteurs apparemment entièrement dotés. Le journaliste a déclaré qu ‘«il était difficile de trouver une place pour s’asseoir» dans le centre.

Le média s’est entretenu avec plusieurs clients, dont l’un avait 60 ans. L’homme a affirmé qu’il avait créé un compte Bithumb il y a plusieurs années, mais avait depuis oublié son mot de passe. Alors que les prix des jetons augmentaient, il a déclaré qu’il était impatient de retrouver l’accès à son compte et de recommencer le trading.

La plupart des «personnes d’âge moyen et âgées du centre», a observé le journal, se trouvaient dans des positions similaires à cette personne et avaient oublié leur mot de passe ou voulaient traiter des problèmes liés aux informations personnelles et ne pensaient pas avoir le droit de la technologie. compétences pour gérer les canaux d’aide en ligne ou basés sur des applications de chat.

Un autre investisseur dans la soixantaine a montré une connaissance approfondie du marché. Il a déclaré que la raison de sa venue au centre était de modifier les informations personnelles associées à son compte, mais a affirmé qu’il évitait les marchés “encombrés” de jetons à forte capitalisation boursière “comme l’éthereum (ETH) et le dogecoin (DOGE)” – et en Au lieu de cela, il voulait se concentrer sur la construction de son portefeuille de jetons «moins populaires» et «moins chers».

La plateforme de trading rivale Coinone Il a également récemment rouvert un centre client qui a fermé il y a plusieurs années en raison du faible nombre de visiteurs.

