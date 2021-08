Les fans de Daisy ne sont pas satisfaits du nouveau Mario Golf: Super Rush Update

Image : Nintendo

Plus tôt cette semaine, Nintendo a déployé une mise à jour importante pour la récente version de Switch Mario Golf : Super Rush.

Comme vous l’avez peut-être déjà vu dans les notes de mise à jour complètes, la version 2.0.0 ajoute Toadette en tant que nouveau personnage, New Donk City en tant que nouveau niveau et le mode Match classé. Il y a aussi un certain nombre de changements généraux et il y en a un en particulier dont certains fans de Daisy ne sont pas satisfaits.

Elle ne dit plus “peu importe” lorsqu’elle met un Bogey sur un trou. Il a maintenant été changé en “booo”. Le tweet suivant soulignant ce changement a été aimé plus de 4 000 fois :

@Lythero Nintendo enlevant Daisy en disant “quoi que ce soit” et en le changeant en “oooh booo” est tellement bizarre. Comme si quelqu’un dans l’équipe s’était vraiment mis en colère contre elle en montrant un singulier iota d’audace ? C’était encore trop de personnalité ?

Et voici à quoi ressemble cette nouvelle ligne par rapport à l’ancienne :

J’ai fait une vidéo sur les clips vocaux impertinents de Daisy qui ont disparu de Super Rush… j’espère que Nintendo le changera en arrière, ce dont je doute 🙄😒 #PrincessDaisy #MarioGolf #MarioGolfSuperRush pic.twitter.com/zQxd1rHlMH— EdwardSabaVO (@EdwardSabaVO) 7 août 2021

Une réponse au tweet original a plaisanté sur la façon dont “Nintendo craint le pouvoir du culot de Daisy”. Alors que de nombreux autres fans de Daisy pensent également que c’est un pas en arrière pour la personnalité du personnage.

Avez-vous remarqué ce changement vous-même ? Comment te sens-tu à propos de ça? Comme toujours, laissez vos pensées ci-dessous.