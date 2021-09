Les fans de “Dancing With the Stars” font des comparaisons hilarantes avec le changement de tenue sauvage de Tyra Banks au cours de la semaine 2

La garde-robe de Tyra Banks dans Dancing With the Stars a suscité beaucoup d’attention. Elle portait un ensemble bordeaux lors d’un épisode avec les grandes ailes en vedette. L’ancien mannequin dit qu’il y a une signification particulière derrière le look. Dans une récente conversation avec Daily Pop d’E!, Banks dit que cela ressemble à son époque en tant qu’ange de Victoria’s Secret.

“Il y a une base de cette robe. Elle ressemble à une belle robe normale des années 90”, a-t-elle déclaré à propos du look viral. “Ensuite, je monte sur scène devant le public et tout le monde, et je mets le truc de l’aile. Et tout le monde était comme, ‘Oh!’ parce qu’ils pensaient que la première chose était la robe normale. Je l’appelle Victoria’s Secret wangs. Ce ne sont pas des ailes. Il y a un A. C’est comme ça que nous l’avons fait. ”

Banks, 47 ans, a adoré le look. Il a été conçu par Julian Mendez Couture et stylisé par les directeurs créatifs de la société, Natalia Barzilai et Eric Archibald. Banks a posté des questions sur la tenue sur ses 6,8 millions d’abonnés Instagram sur sa page, demandant à ses abonnés si les volants de la robe étaient “des ailes ou un ventilateur?”

Les fans de l’émission ont été moins qu’impressionnés. Certains ont comparé son apparence à celle d’un dinosaure. D’autres étaient simplement confus.

L’ensemble de Tyra Banks donne faim à un utilisateur de médias sociaux

POURQUOI TYRA RESSEMBLE-T-ELLE À DES PÂTES BOWTIE QUE FAISONS-NOUS ????? #DWTS pic.twitter.com/mfuWCkDqS6 – Sara Michelle (@sarambcraft) 28 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter veut un bon bol de pâtes. Elle dit que la robe à volants de Banks a éveillé son appétit.

précédentsuivant

Tyra Banks transforme le coronavirus en mode

Ironiquement, Tyra est venue habillée en COVID. #DWTS pic.twitter.com/xmKHnOyXTv – Cindy Walsh (@cindywalsh1990) 28 septembre 2021

S’il y avait un visage au coronavirus, ce serait apparemment l’ensemble de Tyra Banks. Cet utilisateur de Twitter dit que la robe et les volants de Banks ressemblent au symbole officiel de COVID-19.

précédentsuivant

Tyra Banks devrait être remplacée, selon certains

cela seul est une raison suffisante pour ramener tom et se débarrasser de tyra 😀 #DWTS pic.twitter.com/iPlkpFpQKd – sandra 🧣 (@saandrab58) 28 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que les banques devraient être remplacées. Beaucoup n’étaient pas heureux lorsque Banks a été annoncé comme hôte de l’émission.

précédentsuivant

T-Rex Quelqu’un ?

QUE diable porte Tyra maintenant ?!?! 🤦🏼‍♀️ #DWTS pic.twitter.com/G5Xov2yDtE – Heather (@septemberluv90) 28 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter a publié des photos côte à côte de Banks et d’un dinosaure. Ils se demandent pourquoi elle a choisi la tenue.

précédent