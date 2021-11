Danse avec les stars a couronné le vainqueur de la saison 30 lundi soir. Les finalistes étaient Amanda Kloots, JoJo Siwa, Iman Shumpert et Cody Rigsby, mais un seul d’entre eux a pu être nommé vainqueur. Au final, Shumpert et sa partenaire Daniella Karagach se sont imposés. Il est entré dans l’histoire en devenant le premier ancien joueur de la NBA à remporter le Mirrorball Trophy. Naturellement, les fans avaient leur propre opinion sur le résultat de DWTS et ils se sont assurés de les faire connaître sur les réseaux sociaux.

De nombreuses célébrités se sont essayées au défi de danse de la saison 30. Le casting comprenait la star de Cobra Kai, Martin Kove, la personnalité de Bling Empire, Christine Chiu, et l’acteur Brian Austin Green. Mais, bien sûr, seuls quatre individus ont pu se qualifier pour la finale. Après une saison mouvementée, l’olympienne Suni Lee et Melora Hardin sont devenues les deux dernières concurrentes éliminées. Leurs éliminations ont assuré les places respectives de Siwa, Shumpert, Kloots et Rigsby dans la finale.

Maintenant que la saison est terminée, il ne reste plus qu’à discuter du résultat. Les fans de DWTS pensent-ils que la série a raison ? Lisez la suite pour voir comment ils ont répondu à la finale.

Sentiments partagés

jojo méritait de loin de gagner iman mais à la fin de la journée, ils étaient un top 2 parfait et c’est toujours une belle fin pour une belle saison #dwts pic.twitter.com/EYkfKR6xsE – cèdre🧣 (@bolinsfatass) 23 novembre 2021

Alors que ce fan pensait que Siwa méritait de gagner, ils sont toujours satisfaits du résultat de la finale. Ils ont écrit que « c’est toujours une excellente fin » pour la saison 30.

Surpris

Quoi?!?! Ils ont préparé JoJo pour gagner toute la saison. Je suis content qu’Iman l’ait sorti ! #DWTS pic.twitter.com/1iqSzTAjax – Cee Cee (@CStaley24) 23 novembre 2021

Alors que de nombreux fans étaient ravis que Shumpert ait gagné, ils étaient toujours choqués par le résultat. Ils pensaient que Siwa, qui était un favori dès le départ, avait bloqué la compétition.

ravi

Mon cœur est si plein. Félicitations à Iman et Daniella pour cette victoire bien méritée. FAIRE DE L’HISTOIRE. #DWTS pic.twitter.com/Qw2U0uJqch – L🍪 (@sixtimederek) 23 novembre 2021

« Frère, j’ai dit que si @itsjojosiwa ne le gagnait pas, @imanshumpert en avait besoin et il l’a fait et je suis tellement fier d’eux DEUX pour avoir fait des STRIDES absolus et donné à cette compétition leur maximum », a écrit un autre téléspectateur. « Ce fut le plus grand plaisir de les voir grandir. »

Volé

JOJO SIWA PERDU #DWTS WTFFF – topgagafan³⁰ 🏳️‍🌈 (@topgagafan) 23 novembre 2021

Les fans de Siwa disent qu’on lui a « volé » une victoire. Une personne a écrit: « @itsjojosiwa a été directement VOLÉ sur @DancingABC ce soir. C’était littéralement à nouveau la situation @NevSchulman. »

Elle l’a mérité

d’abord normani et zendaya et maintenant jojo siwa. cette liste de gagnants mérités qui ont perdu 😭 #dwts – kt 🌈 (@someboldfeeling) 23 novembre 2021

De nombreux téléspectateurs déplorent le fait que Siwa n’ait pas gagné. Ils l’ajoutent déjà à la « liste des gagnants mérités qui ont perdu ».

Une victoire globale

Est-ce que je pense que Jojo aurait dû gagner ? Oui. Suis-je heureux pour Iman ? Ouais aussi. #DWTS — Aubree 🍓🌹♥️☎️ (@aubzthenerdgirl) 23 novembre 2021

Même si Siwa n’est pas arrivé en tête, les téléspectateurs étaient toujours heureux de l’accomplissement de Shumpert. Donc, il y avait clairement assez d’amour pour tout le monde.

