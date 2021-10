La juge de Dancing With the Stars, Carrie Ann Inaba, a canalisé son araignée intérieure Itsby Bitsy lors de l’épisode Horror Night de lundi, laissant toute une impression sur les fans! Inaba a secoué des tresses défiant la gravité cette semaine, qui ont servi de jambes à son look de maquillage en forme d’araignée aux nombreux yeux. Assis à côté d’un Bruno Tonioli en tenue diabolique, de Derek Hough tatoué et du toujours pimpant Len Goodman, Inaba a regardé les concurrents restants jouer certains des films d’horreur les plus emblématiques de tous les temps sur la piste de danse.

Inaba a taquiné un premier regard sur son costume sur les réseaux sociaux, partageant un TikTok d’elle « entre dans le personnage » et dansant sur « Itsy Bitsy Spider ». Les fans n’ont pas tardé à peser, une personne a commenté: « J’ai adoré tes cheveux. Fabuleux! » et une autre écriture, « Meilleurs cheveux et maquillage jamais! »

D’autres étaient moins intéressés par le look, certains téléspectateurs la comparant à la poupée du personnage des Razmoket Angelia Pickles, Cynthia. « Les cheveux de Carrie Ann cette semaine pourraient être pires que n’importe laquelle des tenues AWFUL de Tyra », a tweeté une autre personne. Une autre personne a écrit : « Je ne peux pas prendre Carrie Ann au sérieux avec ces cheveux lol. »

c’est tout ce à quoi je peux penser quand je vois carrie ann #DWTS pic.twitter.com/QSWxpMc7U1 – hayley (@hayley58629077) 26 octobre 2021

« Les cheveux de Carrie Ann me donnent plus de Pippi Longstocking de l’enfer qu’une tarentule », a plaisanté un autre téléspectateur, comme l’a noté un autre fan, « Essayez de comprendre comment Carrie Ann vient de se coiffer comme ça lol. » D’autres ont eu une opinion plus favorable: « J’adore les cheveux et le maquillage de tarentule de Carrie. Brillant. Magnifique! » une personne a tweeté.

Inaba a pris de la chaleur pour plus que sa coiffure et son maquillage en ligne. Les fans ont accusé l’alun de The Talk d’avoir injustement marqué son ancienne co-panéliste Amanda Kloots avec de faibles scores après que l’ancienne danseuse de Broadway a été nommée l’une des premières favorites de la compétition. « Je souhaite qu’elle soit une juge impartiale », a déclaré Kloots à Parade plus tôt ce mois-ci à Inaba. « Non, Carrie Ann est une danseuse, et elle sait que je veux un amour dur. Elle sait que je veux des corrections. Elle sait que je veux qu’elle soit dure avec moi. »

Kloots a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune rancune à propos des scores qu’elle obtenait : « Et aussi, ce n’est pas sa personnalité. C’est une femme honnête et forte », a-t-elle poursuivi. « Elle doit faire son travail et je veux qu’elle fasse son travail. Je vous promets qu’il n’y aura pas de traitement spécial là-bas. J’aimerais qu’il y en ait. »