Les fans de Dancing With The Stars ont eu des réactions hilarantes à la robe ‘Bowtie Pasta’ de Tyra Banks

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers de l’épisode Danse avec les stars diffusé le lundi 27 septembre. Lisez à vos risques et périls !

Le deuxième épisode de Danser avec les étoiles La saison 30 a donné aux candidats une autre chance d’impressionner les téléspectateurs et les juges. Certains candidats ont sauté sur l’occasion, et d’autres ont été éclipsés par la robe étrange que l’hôte Tyra Banques porté toute la soirée. La robe a été comparée à des pâtes nœud papillon et à peu près tout le reste sous le soleil, et les réactions des fans sont absolument hilarantes.