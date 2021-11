Les fans de Dancing With the Stars ont été jetés en boucle lors de l’épisode de lundi, alors que l’olympienne Suni Lee a quitté la piste de danse peu de temps après sa performance en raison d’une maladie. Alors que l’animatrice Tyra Banks a noté qu’elle n’avait pas été testée positive pour COVID-19, elle a partagé qu’elle éprouvait des problèmes de « ventre ». Les téléspectateurs de DWTS n’étaient pas ravis du fait que l’hôte ait partagé un message personnel sur la santé de Lee, et ils se sont assurés d’exprimer ces préoccupations sur Twitter.

Lee et sa partenaire Sasha Farber ont interprété un impressionnant Paso Doble sur « We Will Rock You » de Queen. Après la fin de leur routine, Lee a quitté la piste de danse. Farber et Banks ont tous deux noté que l’olympien ne se sentait pas bien et que le pro resterait derrière pour entendre les critiques des juges. Banks a ajouté que Lee avait des problèmes avec son « ventre » et a souligné qu’elle n’avait pas de COVID-19.

Les fans ont été choqués par la façon dont tout le moment s’est déroulé. Surtout, ils ont été surpris par la façon dont les banques ont géré la situation.

J’aimais Tyra à l’époque, mais honnêtement, je n’étais pas fan d’elle sur #DWTS et la façon dont elle a présenté les affaires de Suni Lee était un non pour moi ! – Kara Leticia (@karaletty) 2 novembre 2021

Banks n’a pas reçu les critiques les plus élogieuses des téléspectateurs de DWTS. Mais, la goutte d’eau semblait être ses commentaires sur Lee.

Le frotter

Ouais, dommage que Tyra a décidé de le frotter au visage de Suni en disant à la télévision en direct « tu t’es enfui pour aller vomir! ». Si horrible – Stacy NYC (@Hustlediva1) 2 novembre 2021

Le fait que Banks ait parlé de la maladie de Lee a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux téléspectateurs. Ils ont qualifié le moment de « si horrible ».

S’il te plaît, arrête

Oh pauvre Suni. Tyra doit arrêter d’attirer l’attention sur sa maladie. – Liz McGovern (@liz_mcgovern) 2 novembre 2021

Les fans ont vraiment ressenti pour Lee cet épisode. Ils voulaient juste que les questions sur sa maladie cessent.

Inutile

Suni ne se sentait pas bien alors elle a quitté la scène après sa danse pendant que les juges discutaient/marquaient. Ensuite, Tyra a ressenti le besoin de parler de la façon dont elle « prenait soin » des choses dans la salle de bain… inutiles – Steph 🦋 (@sansaa_snark) 2 novembre 2021

Ce fan a expliqué exactement pourquoi beaucoup sont un peu agacés par la dégradation de la situation. Ils ont dit qu’il était « inutile » pour l’hôte de parler de la question.

Sans raison

Par exemple, Tyra essaie-t-elle de maximiser l’embarras de Suni en ressassant cela chaque fois qu’elle en a l’occasion? Pourquoi ne pas nous donner une pièce par pièce de ce qu’elle a fait quand elle s’est enfuie ? Il n’y a littéralement aucune raison pour qu’elle en parle autant qu’elle le fait. #dwts – Tom S. Pumpkins 🎃 (@MajorTomNGS) 2 novembre 2021

Banks voulait expliquer aux téléspectateurs ce qui se passait avec Lee. Cependant, les fans n’ont pas aimé la façon dont elle s’y est prise.

Gênant

je ne peux pas oublier le fait que Tyra Banks a dit tout de suite que suni est allé à vom à la télévision nationale lmaooo comme à quel point elle n’a pas eu à renverser son thé comme ça – nova (@HADERNATI0N) 2 novembre 2021

De nombreux téléspectateurs ont été surpris que Banks ait déclaré que Lee avait des problèmes de « ventre » à la télévision. Cette fan a écrit qu' »elle n’avait pas à renverser son thé comme ça ».

Soyez bref

Tyra raconte toutes les affaires de Suni. « Son ventre », « Elle court vers la salle de bain ». Comme ok soeur, dis juste qu’elle est malade. #DWTS – Cheyanne. (@CheyanneBabeey) 2 novembre 2021

Il est compréhensible que Banks veuille clarifier ce qui se passait aux téléspectateurs. Mais, comme l’a noté cette téléspectatrice, elle aurait pu dire que Lee était « malade ».

