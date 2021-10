La semaine Disney Dancing With the Stars s’est terminée mardi avec une surprenante double élimination. Le couple réel Brian Austin Green et Sharna Burgess ont été renvoyés chez eux sans controverse, mais l’élimination de la star de The Bachelor Matt James et de sa partenaire pro Lindsay Arnold a frustré les fans à la maison. James et Arnold ont été éliminés grâce à une technicité car les juges n’ont pas choisi à l’unanimité un duo à sauver.

À la fin de l’épisode de mardi, les juges Bruno Tonioli et Carrie Ann Inaba ont tous deux voté pour sauver James et Arnold. Derek Hough et Len Goodman voulaient sauver la star de The Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore et Brandon Armstrong. Comme Hough, Tonioli et Inaba n’ont pas choisi de sauver la même équipe, le choix de Goodman est resté car il est le juge principal.

Il n’y a aucun lien dans Dancing With the Stars, alors Goodman a joué le rôle de bris d’égalité, a expliqué l’animatrice Tyra Banks. « Ce sera aux juges de sauver l’un des deux derniers couples et de les garder dans cette compétition », a déclaré Banks, note Us Weekly. « Si les trois premiers juges sont divisés, alors Len, en tant que juge en chef, aura le vote décisif. »

Bien que Banks ait expliqué les règles, les fans étaient toujours frustrés sur Twitter. Cela n’a pas aidé non plus que James et Arnold aient marqué un 31/40 pour leur danse sur « Jungle », un point de mieux que Moore et Armstrong. Faites défiler pour voir les réponses à l’élimination de James. DWTS est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.

« Len n’aurait pas dû obtenir le dernier arrêt »

« Les juges n’étaient pas ‘indécis’ jusqu’à ce que Len vote pour le Kenya. C’était 2-1 pour Matt. Quand [Len] ont voté pour le Kenya, ce qui en fait 2-2, ils auraient dû renvoyer chez eux la personne qui avait le montant le plus bas. Cela aurait été la manière JUSTE. Len n’aurait pas dû obtenir le dernier arrêt », a tweeté un fan.

« Confondu à propos de la sauvegarde des juges »

« Confondu à propos de la sauvegarde des juges. Si Matt a obtenu 2 votes et le Kenya en a obtenu 1, comment le vote de Len a-t-il sauvé le Kenya ?? (Je ne pense pas que Matt méritait de rester sur elle, juste très confus) », a écrit un téléspectateur.

« A quoi ça sert de nous faire voter ? »

« A quoi ça sert de nous faire voter si Len a le dernier mot de toute façon ??? Ce n’était pas un bris d’égalité ! Len n’avait aucun respect pour Matt depuis le début et ce soir ça se voit », a demandé un fan.

« Matt et Lindsay devraient être ramenés »

Len a préparé le Kenya à continuer d’être un méchant, même en dehors de #RHOA

Matt James aurait dû rester. Qu’est-ce que c’était que ça ? #DWTS pic.twitter.com/TVLMf1wfbE – RealityTVSetMeFree (@TresLuisRuelas) 14 octobre 2021

« Lors de l’émission de mardi, Matt et Lindsay avaient 2 votes et le Kenya avait 1 vote. Les 3 juges étaient présents dans l’émission et le vote de Len a créé une égalité et n’était pas un bris d’égalité. Matt et Lindsay devraient être ramenés dans l’émission « , a écrit un fan.

« Je souhaite qu’ils restent »

J’ai apprécié Matt et Lindsay, j’aurais aimé qu’ils restent. Je ne comprends pas comment le vote de Len décide quand Matt a eu plus de votes des juges. C’est stupide #dwts – 🍩👑 (@crownofgold_) 13 octobre 2021

« Oui, Matt James s’est fait avoir – quelqu’un a dit que Len n’aimait pas que le casting de Bachelor Nation vienne toujours dans la série – c’est pourquoi il a gardé Kenya », a écrit une personne. Il est vrai que les deux derniers lauréats du DWTS étaient des stars de Bachelorette. Ce sera la première saison depuis 2018 sans gagnant lié au baccalauréat.

« Pourquoi tout le monde est confus ? »

vous ne pouvez vraiment pas faire de calculs simples. comment le vote pourrait-il être 2-1 avec 4 juges c’était 2-2. bruno et carrie ont choisi mat et len ​​et derek ont ​​choisi le kenya. puisque len est le juge en chef, son vote l’emporte sur l’égalité. #DWTS – 🥂 (@tIkingtothemoon) 13 octobre 2021

« Pourquoi tout le monde est confus au sujet du vote de Len. S’il a voté Matt, alors ce serait 3-1. S’il a voté Kenya, c’est 2-2 mais son vote est le vote décisif – donc le Kenya reste. Pas compliqué », a déclaré un téléspectateur qui compris la situation constatée.

