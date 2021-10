Danse avec les stars La saison 30 bat son plein, et alors que les téléspectateurs se connectent chaque semaine pour regarder leurs danseurs professionnels et célébrités préférés concourir pour le Mirrorball Trophy, ils contestent un aspect de l’émission. Tout au long des quatre premières semaines de la compétition, la star de la NBA Iman Shumpert et sa partenaire de danse professionnelle Daniella Karagach ont eu du mal à grimper dans le classement, principalement en raison des faibles scores que le juge Len Goodman a toujours distribués.

Le faible score a de nouveau été affiché lors du dernier épisode de lundi soir de la compétition de danse à succès. Pour l’épisode Disney Heroes Night, Shumpert et Karagach ont interprété un foxtrot sur « Let It Go » de Frozen. La routine a donné pour la plupart des critiques élogieuses et trois huit des juges Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tunioli, Goodman étant une valeur aberrante avec son faible score. Malgré l’éloge de la performance – « Vous avez livré un fox-trot vraiment élégant. C’est merveilleux de voir un grand et grand gars essayer de montrer de la romance, essayer de montrer du mouvement. Je pense que vous avez fait du très bon travail. Bravo », a-t-il déclaré – Goodman seulement leur a donné six points sur 10 possibles, leur donnant un score total des juges de 30 sur 40, ce qui place Shumpert et Karagach à la huitième place sur 13 équipes.

Ce n’était que le dernier exemple de Goodman distribuant des partitions difficiles pour le duo de danseurs. Au cours de la semaine de première de la saison 30, Shumpert et Karagach n’ont reçu que quatre points de Goodman pour leur jive, leur donnant un total de 40 points et les plaçant au bas du classement. Bien qu’ils aient finalement survécu une autre semaine, le faible score a continué à s’accumuler, Goodman ne leur donnant qu’un six au cours de la semaine 2, suivi d’un six au cours de la semaine 3. Le faible score de la semaine 4 semblait être le point de rupture pour certains téléspectateurs, cependant, avec de nombreux affluant sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs griefs concernant le score sévère de Goodman.

Le Kenya, Iman et Jimmie côte à côte près du bas du classement ne me conviennent pas #DWTS pic.twitter.com/PQJIrx2zjv – 𝒌𝒊𝒅𝒅❤️‍🔥 Envoyez « Kenya » au 21523 (@kiddydimmy) le 12 octobre 2021

« Qu’est-ce qui ne va pas avec Len ??? Il peut être un tel ennemi », a tweeté un téléspectateur. « Les 3 autres juges ont donné un 8 à Iman et Daniella et Len leur a donné un 6 ! Un 6 ?? Il les a complimentés, puis leur a donné un 6. Vraiment ? Je l’ai déjà dit…Len a des problèmes ‘raciaux’. »

Vous ne pouvez pas me dire que Len mf Goodman n’est pas d’accord avec Iman. CHAQUE SEMAINE. #DWTS pic.twitter.com/CgSXddW28D – Trinicocolate🇹🇹 (@i2vulgar) 12 octobre 2021

« D’accord. Il s’est grandement amélioré et est à égalité avec certains des autres concurrents comme Green & the Miz, mais ses critiques sont plus sévères », a écrit une personne en réponse au tweet ci-dessus. « Il est l’un des rares à ne pas avoir d’expérience en danse ou en jeu d’acteur dans la série, il a donc beaucoup de rattrapage à faire. »

Len quand Iman fait bien #DWTS pic.twitter.com/LulV5PHS83 – kristen (@kristensiebertt) 12 octobre 2021

« J’étais au-dessus de Len pendant la 1ère semaine quand il a dit que la personnalité de Jimmy ne correspondait pas à la danse (ou quelque chose comme ça », a réagi une personne au faible score de Goodman. « Je suis comme si vous ne connaissiez même pas le gars. Quelque chose. est définitivement d’accord avec Len et son évaluation des personnes mélancoliques cette saison. »

