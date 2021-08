Les fans de DCU pensent que c’est le meilleur film que le studio ait fait

Cet article contient des spoilers de Suicide Squad. Si vous ne l’avez pas vu ou si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le film, alors vous devriez vous dépêcher. Dernière chance : foutez le camp d’ici.

Il n’y avait rien de simple dans Suicide Squad de James Gunn – sauf peut-être l’intrigue. OK, certainement l’intrigue.

Tout le reste – l’action, les personnages, l’humour – était un flou de chaos. Le film était tellement déterminé à être absurde qu’il fonctionnait parfaitement, élevant les enjeux de la bêtise à chaque scène scandaleuse. Cela a commencé avec une belette de taille humaine apparemment (mais pas réellement) se noyant à mort et s’est terminée par la mort d’une étoile de mer Kaiju dotée de pouvoirs de contrôle mental du nom de Starro The Conqueror. Et au fait, il n’y avait pas d’autre moyen de terminer ce film que de faire renverser cette bête un bâtiment et tenter de prendre le contrôle d’une ville entière – et, peut-être, du monde, si la Suicide Squad n’était pas intervenue.

Les personnages et le ton du film étaient toujours exagérés, avec des moments comme King Shark, essentiellement un Groot stéroïdien de Guardians of the Galaxy, essayant de manger “Num Num” jusqu’au générique final. C’est ce qui le rendait drôle. C’est ce qui l’a rendu plus réussi, à mon avis, que les films DCU corrects mais incohérents comme les deux films Wonder Woman et Justice League de Zac Snyder.

C’est une barre basse à franchir pour gagner le titre de “Meilleur film DCU”. Mais je dirais que c’est ce que ce redémarrage de Suicide Squad a gagné. Et je ne suis pas le seul à ressentir ça.

Suicide Squad est un film IMPECCABLE !!! Je suis époustouflé ! Tout le monde a besoin de voir cette grandeur ! Travail incroyable @JamesGunn – 🎬 (@kingvader) 6 août 2021

Le nouveau Suicide Squad est littéralement la meilleure chose en direct que DC ait jamais publiée, de loin, donnez à James Gunn l’intégralité de la DCU en ce moment, bon Dieu 🤌 – Ethan Ball 🦄 (@EthanBTrash) 6 août 2021

En espérant que cela aide DCU à tourner une nouvelle page pour créer un univers qui peut réellement rivaliser avec Marvel, même s’il est totalement différent.