Les fans de D&D veulent que Wizards of the Coast utilise le système métrique

Image : Donjons & Dragons

Dungeons & Dragons a parcouru un sacré bout de chemin, sauf dans un domaine très précis : les unités de mesure.

La dernière 5e édition, et ses révisions au fil des ans, a modernisé et rationalisé toutes sortes de choses. Sa marque de conception de table accessible n’est pas la tasse de thé de tout le monde, mais elle a établi un précédent: si Wizards pense que cela a du sens pour le plus grand bien, alors tout – les compétences, les caractérisations antérieures, les traditions, les croisements populaires – est à la hauteur attrape.

Sauf, apparemment, le système métrique.

Image : Reddit

Les fans appellent Wizards à se débarrasser du système impérial depuis des années, et pour cause. La grande majorité du monde, contrairement aux États-Unis, n’utilise pas le système impérial. Ainsi, même s’il était logique que D&D soit à l’origine basé sur des unités impériales, il y a des dizaines de millions de joueurs dans le monde qui ont déjà assez de mathématiques à faire lorsqu’il s’agit d’une session de D&D.

Il y a de nombreuses façons dont la confusion entre impérial et métrique se manifeste dans un scénario réel, mais j’ai bien aimé cette boutade d’une personne qui demandait à Wizards d’avoir un bouton de conversion métrique dans D&D Beyond :

DM : À environ 300 mètres de vous sur la colline se dresse une tour isolée avec des lumières qui en sortent. Joueur 1 *Pensées* : à 200 cases ! J’ai compris! Joueur 2 *Pensées* : 1000 pieds = 1000 m (3280 pieds) donc la tour est très loin Joueur 3 *Pensées* : Peu importe combien de temps il est loin ! CHARGER! COMBATTRE WOO !

Alors naturellement, il y a une pétition pour donner le coup de fouet au système impérial une fois pour toutes.

G/O Media peut toucher une commission

Image: Pétition.org

« Seuls trois pays dans le monde utilisent encore (officiellement) le système impérial et il continue d’être un point sensible pour l’éducation et le plaisir de quiconque en dehors des États-Unis », indique la pétition.

Les avantages de l’abandon des mesures impériales incluent la simplification de la vie pour la création de personnages dans le monde entier, la normalisation des calculs de mouvement et de combat pour les sorts, la simplification de la conversion de 100 grammes en 1 kilogramme pour divers objets et la possibilité pour les nouveaux joueurs, en particulier les plus jeunes, d’apprendre rapidement le jeu. .

Il convient de noter que de nombreux DM font généralement des homebrews de ce genre de choses de toute façon, en particulier avec ceux qui débutent sur la table. Si un joueur n’est pas sûr qu’un sort soit susceptible de toucher, il demandera au MD et le MD peut généralement faire un appel à la volée. C’est fondamentalement bien et cela fonctionne pour la plupart des gens, mais cela met également la responsabilité sur les joueurs et les DM/GM. C’est vraiment quelque chose que Wizards of the Coast devrait régler dès le départ, d’autant plus que le but de Dungeons & Dragons: 5th Edition est de rendre le jeu de table plus accessible à plus de joueurs.

« 94,7% du monde utilise le système métrique par population, seuls les États-Unis, le Myanmar et le Libéria utilisant l’impérial », note la pétition.

Wizards a déjà converti les éditions en langue non anglaise du manuel de la 5e édition en métrique, donc ce n’est pas comme si la société avait une sorte d’explication philosophique ou même dans le jeu pour l’entêtement. Ils pourraient même emprunter la voie complète de l’entreprise pour apaiser Hasbro : rééditer les manuels en anglais existants avec toutes les mesures mises à jour en métrique. Une édition collector, peut-être ?

Cette histoire a été initialement publiée sur Kotaku Australia.