Les fans de Denisse Novoa et Frank Beltren revendiquent la vérité

Telemundo Les fans de Frank Beltre et Denisse Novoa s’énervent dans les réseaux: ils revendiquent la vérité

Cela fait plusieurs jours que Denisse Novoa et Frank Beltre sont apparus pour la seule fois sur leurs réseaux sociaux après leur expulsion d’EXATLON dans ce qui semblait être l’occasion de «montrer leur visage» à leurs fidèles fans. Mais aucun des deux anciens candidats n’a abordé de front ce qui était derrière leur sortie d’EXATLON, laissant de nombreux adeptes du programme Telemundo frustrés et même confus.

Et si “La Pantera” et l’ancien joueur de football américain ont eu un bataillon de supporters qui respectent leur décision de garder le silence total sur leur départ d’EXATLÓN, il y en a d’autres qui ont commencé à perdre patience et visiblement bouleversés, ils exigent Denisse et Frank dire la vérité.

C’est ce que les fans enragés ont montré, à travers des messages directs qu’ils ont partagés dans les publications que les deux ex-candidats expulsés ont sur leur compte Instagram.

Les plus furieux affirment que Denisse et Beltre ne sont pas honnêtes et clairs avec ceux qui les ont tant soutenus, et il y a même ceux qui insistent pour affirmer que toute cette situation s’est transformée en un cirque où les deux athlètes ne chercheraient qu’à gagner en popularité. et la programmation du programme.

Denisse Novoa parle de son EXPULSION D’Exatlon Etats-Unis Denisse qui a été expulsée de cette saison d’Exatlon Etats-Unis révèle tout ce qui s’est passé dans la saison et pourquoi c’est la raison de son expulsion avec beltran. #Telemundo #ExatlonEEUU # DenisseNovoa2021-04-16T22: 07: 31Z

Dans les réseaux sociaux de la Mexicaine de 24 ans, ses fans se sont exprimés avec des phrases qui reflètent leur énorme agacement, qui jusqu’à présent n’ont causé aucun effet sur l’athlète, alors qu’elle continue d’opter pour la loi du silence. De plus, certains reprochent à la jeune femme d’avoir fait des phrases dans lesquelles elle mentionne Dieu, comme le responsable de l’avoir retirée de l’émission, sans faire aucune référence aux rumeurs de substances illégales et de téléphones portables, qui auraient motivé la sortie.

“Tant d’attente pour ne rien dire … et donc ils veulent le soutien du public?”, “Ils ne disent rien et cela met Dieu et qu’il est un croyant fidèle, et cela pour sa famille. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs, mais cela ne dit rien “,” pour avoir fumé de la marijuana, ils les ont exploités !!! C’est pourquoi elle était plus rapide que tout…. Je volais », étaient certains des messages des fans ennuyeux qui prétendent savoir ce qui s’est réellement passé pour être retiré du programme.

«Il ne voulait plus se donner du récit. Mais elle ne veut pas parler, parce qu’elle est en demande… pas de plans ou quoi que ce soit… ils l’ont fait sortir qui est différente »,« Que s’est-il vraiment passé? J’ai arrêté de regarder Exatlon »et« je l’ai vu dans son intégralité et je sais qu’Exatlon ne vous permettra pas de dire la vérité », ont commenté d’autres internautes.

Et au pays des réseaux de Frank Beltre, le tableau est très similaire. Les fans du dominicain le mettent également au défi d’être honnête et d’arrêter de jouer à des jeux, et ils ne cachent pas leur gêne face à son comportement. L’appel est d’être sincère et de raconter ce qui s’est passé avec son expulsion.

“Qu’est-il arrivé pour dire votre vérité?” «Beltre, il n’y a pas d’argent au monde, laissez-le acheter DIGNITY !!! Quittez le cirque maintenant 🎪😡😡😡 »et« Jeune Beltré, vous êtes dominicain comme moi, nous vous admirons, mais rappelez-vous que nous disons au pain pain et vin vin. Il y a une réalité, vous et Novoa êtes expulsés. Et il y a un pourquoi et une réponse… Et s’ils ne vont pas dire pourquoi l’expulsion, alors pas en direct », ont commenté les adeptes de l’athlète.

«Beltré lorsque vous avez l’occasion de dire la vérité, dites-la sans crainte. En tant que dominicain, je vous dis que c’est le meilleur. Je connais le ranch où se trouvent les athlètes et vous y étiez, non seulement vous mais aussi ceux du Mexique. Je suis sûr que vous êtes libre de tout cela, mais il faut clarifier “et” Honnêtement, depuis qu’ils l’ont sorti, j’ai arrêté de regarder exatlon … Je n’avais jamais vu autant de bêtises en une saison. Tant de choses entrent et sortent… de même avec @mackroesch et la vérité sur ce qui s’est passé n’a pas été révélée », ont ajouté deux adeptes qui affirment la vérité.

Malgré les appels désespérés des fans pour que Beltre prenne la parole, l’ancien concurrent, qui a laissé entendre qu’il avait une chance de revenir dans la série, n’a toujours pas renversé la vapeur.

