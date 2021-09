Les fans de Destiny 2 sont contrariés par le fait que Bungie rend le jeu plus juste

Image : Bungie

Ce vendredi, Bungie déploiera une assistance au matchmaking pour le mode hardcore de Destiny 2, Trials of Osiris. L’intention, fondamentalement, est de rendre le gant multijoueur un peu plus juste pour les Gardiens qui sont continuellement battus. Vous ne le croirez jamais, je le sais, mais certains joueurs sont énervés à l’idée de se retrouver dans des jeux avec des personnes ayant des compétences similaires.

Trials of Osiris, pour ceux qui ne le savent pas, est le mode compétitif à haut risque et à haute récompense de Destiny 2 que Bungie a réintroduit dans Destiny 2 en mars dernier. Des équipes de trois s’affrontent pour du butin et d’autres récompenses. En accumulant sept victoires ultérieures – en devenant « sans défaut », dans le jargon de Destiny – vous pouvez vous accrocher à un phare de fantaisie.

Les essais ont été interrompus plus tôt cet été, mais sont revenus le week-end dernier dans un état remanié, l’un visant à abaisser sa barrière à l’entrée notoirement élevée. Bungie continue de déployer des changements pour rendre le mode plus accessible au fil du temps. Le dernier article de blog interne, This Week At Bungie, a le responsable de la communauté Cozmo_BNG détaillant comment Trials comportera désormais un “pool sans faille”. À partir de cet après-midi, une fois que vous aurez atteint un record de 7-0, vous serez placé dans un pool de matchmaking avec d’autres qui ont atteint ce record. Vous resterez dans ce pool jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire du jeu. Ce changement entrera en vigueur plus tard cet après-midi.

De plus, Bungie commencera à aider discrètement les joueurs perdants sur le backend. “Nous activons une aide au matchmaking si quelqu’un rencontre plusieurs matchs éclatés”, a écrit Cozmo_BNG. “Ce mécanicien d’aide temporaire s’éclaircit une fois qu’ils recommencent à gagner, alors ne pensez pas que quelqu’un fera un sans faute en tankant pendant quelques matchs, puis en passant un week-end de navigation en douceur.”

Bungie n’a pas détaillé à quoi ressemble cette aide et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

Le week-end dernier, environ 750 000 joueurs de Destiny 2 ont participé aux essais. Parmi ceux-ci, environ un tiers (237 000) est reparti avec une victoire.

Les critiques craignent que le nouveau système puisse encore être facilement utilisé. Par exemple, une équipe pourrait remporter six victoires, perdre délibérément le septième match et continuer à piétiner le pool de matchmaking standard. Et ceux qui ont remporté sept victoires ultérieures mais qui sont, disons, des joueurs décents, plutôt que des dieux sur Terre et sur toutes les autres planètes de Destiny 2, seraient enfermés dans un pool de matchmaking contre des joueurs de niveau de compétence supérieur. (Ceux qui sont « portés » par leur équipe se retrouveraient également surpassés en compétences.)

Curieusement, les joueurs ne veulent pas toujours un matchmaking basé sur les compétences. Comme l’a détaillé un rapport de Vice l’année dernière, même certains des meilleurs joueurs de tir à la première personne au monde s’opposent à ce qu’ils perçoivent comme un système qui favorise l’équité plutôt que le plaisir. Parfois, les joueurs divins veulent juste piétiner les débutants sans fin, plutôt que parfois. (En réalité, la plupart des jeux de tir à la première personne proposent un matchmaking basé sur les compétences, même dans les modes non classés et non compétitifs !)

Dans tous les cas, ces nouveaux changements apportés au Jugement d’Osiris ne sont en aucun cas permanents.

“Nous surveillerons à la fois les analyses et les commentaires et essayerons d’équilibrer les matchs rapides avec de bons matchs à travers la base de joueurs”, a déclaré Cozmo_BNG dans un tweet. “Certainement pas gravé dans la pierre pour toujours.”