Les fans de Disney ont beaucoup de réflexions sur le prochain film Tower of Terror de Scarlett Johansson

Bien que les détails soient clairs sur le nouveau film, la seule chose que nous savons au-delà de l’implication de Scarlett Johansson est que les tâches de script sont gérées par le scénariste / réalisateur de Toy Story 4 Josh Cooley, ce qui est potentiellement le plus intéressant, ce ne sont pas les détails que nous avons, mais ce qui est disparu. Le film s’appelle simplement Tower of Terror et non Twilight Zone Tower of Terror, qui est le nom de la plupart des attractions de ce type. Il semblerait que le nouveau film, comme le téléfilm susmentionné, n’utilisera pas le nom de Twilight Zone, ce qui inquiète certains fans.