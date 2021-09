Les fans de Dog the Bounty Hunter manquent Beth Chapman au milieu de Brian Laundrie Manhunt

Les fans de Dog the Bounty Hunter suivent de près Duane “Dog” Chapman essayant de retrouver Brian Laundrie, le fiancé de Gabby Petito qui a disparu après sa disparition et sa mort. Alors que Chapman et son équipe partagent des mises à jour sur leurs découvertes, les fans ne peuvent s’empêcher de souhaiter sur les réseaux sociaux que la défunte épouse de Chapman, Beth Chapman, soit toujours en vie.

Beth, décédée d’un cancer du poumon en juin 2019, a travaillé avec Chapman pendant de nombreuses années dans leur entreprise de caution et était une favorite des fans dans leurs émissions Dog the Bounty Hunter, Dog & Beth et Dog’s Most Wanted. Après son diagnostic de cancer de la gorge de stade 2 en septembre 2017, elle est d’abord entrée en rémission. Cependant, le cancer s’est ensuite propagé à ses poumons et elle a finalement succombé à la maladie après avoir été placée dans un coma artificiel.

Mercredi, Chapman a déclaré qu’il pensait qu’il se rapprochait de Laundrie, qui a disparu depuis deux semaines. Il s’est rendu sur Instagram avec une vidéo de la recherche par son équipe du jeune homme de 23 ans, filmée plus tôt dans la journée sur une île non spécifiée. “La recherche est maintenant vraiment lancée”, déclare Chapman, 68 ans, dans la vidéo. “La recherche vient de commencer.”

Chapman a déclaré avoir reçu un pourboire qui l’avait conduit à un camping qu’il croyait être lié à Laundrie, qu’il prétendait pouvoir retourner chez les parents de Laundrie. Chapman a déclaré à Fox News que le tuyau affirmait que les parents de Laundrie avaient passé la nuit à Fort De Soto Park avec leur fils à deux reprises début septembre, du 1er au 3 septembre et du 6 au 8 septembre. “Ils ont été enregistrés, ont franchi la porte. Ils sont filmés. Ils étaient ici”, a déclaré Chapman. “Nous pensons qu’au moins s’il n’est pas ici en ce moment, nous sommes sûrs qu’il a été filmé alors qu’il franchissait la porte – c’était ici à coup sûr. Pas dans le marais.”

Alors que Chapman et sa nouvelle épouse, Francie Frane, traquent des indices dans le sud de la Floride sur l’endroit où se trouve Laundrie, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander à quoi cela ressemblerait avec Beth. Continuez à lire pour voir ce que disent les utilisateurs de Twitter.

« Rendez Beth fière »

Si Dog attrape ce gars, ce sera la meilleure chanson du cygne pour ce mec. N’a rien fait depuis toujours et va chercher ce mec pour rendre Beth fière de sa tombe. Puis le film sort et Mickey Rourke joue le chien et remporte l’Oscar du meilleur acteur. #BrianLaudrie #DogBountyHunter – OpTic OB1 (@Obi1KenobiGT) 30 septembre 2021

‘Assis au paradis’

J’espère que Beth est assise au paradis et dirige Dog the Bounty Hunter vers la cachette de Brian Laundrie. Obtenez eeeeeem. #ripgabbypetito – magdaalenagh (@magdaalenagh) 28 septembre 2021

“Ne sous-estimez jamais #DogBountyHunter si Beth est son animal spirituel”, a déclaré quelqu’un d’autre.

« Si Beth était toujours là… »

Si Beth était toujours là, elle chercherait ses parents en disant à sa mère qu’elle ira en prison pour avoir caché son fils louche #DogBountyHunter – Merica (@MouthyMistake) 30 septembre 2021

“Le chien est un sacré chasseur de primes”, a écrit un fan. “J’aimerais que Beth soit toujours là pour lui jurer le cul après l’arrestation.”

“Fais-le pour Beth”

Vous savez tous que Beth est au paradis avec Gabby la tenant en disant “ne vous inquiétez pas, bébé, grand papa va l’avoir” #DogBountyHunter – Alyssa frazier (@lyssa121512) 30 septembre 2021

“Fais-le pour Beth DAWG !!!!!” un utilisateur de Twitter a écrit.

