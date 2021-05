Les fans de DOGE peuvent désormais gagner jusqu’à 2,25% d’intérêt sur Gemini

Grâce à sa récente explosion de popularité et à son prix en augmentation rapide, DOGE est devenue l’une des plus grandes crypto-monnaies de tout le secteur, réussissant à atteindre la quatrième place sur la liste des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Cependant, cela ne semble être que le début des progrès que ce projet particulier verra.

Gemini offre des avantages spéciaux aux propriétaires de DOGE

Jusqu’à présent, l’industrie de la cryptographie traitait DOGE comme une pièce de plaisanterie qui était en 2013, lors de sa création. Cependant, Dogecoin est maintenant bien plus que cela, et certains commencent enfin à l’admettre.

Gemini, un échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis appartenant aux jumeaux Winklevoss, par exemple, a montré son appréciation pour DOGE en l’ajoutant à leur portefeuille Gemini Earn, ce qui en fait la 32e crypto-monnaie répertoriée ici.

Cela signifie que les utilisateurs de crypto ont maintenant la possibilité de gagner de l’intérêt pour DOGE. L’intérêt peut aller jusqu’à 2,25%, ce qui peut sembler peu, mais il peut avoir un impact significatif sur les revenus des utilisateurs à temps.

De plus, en fournissant un soutien de garde à DOGE, Gemini est devenu le seul échange de crypto-monnaie réglementé qui permet de négocier et de gagner des intérêts dans DOGE dans les 50 États américains.

DOGE pourrait devenir le successeur de Bitcoin

Enfin, Gemini a également surpris la communauté crypto en révélant sa conviction que Dogecoin pourrait être le successeur de Bitcoin (BTC), du moins lorsqu’il s’agit de poursuivre la tradition de BTC d’être l’argent des gens.

Au fil du temps, Bitcoin est de moins en moins l’argent des gens et de plus en plus une réserve de valeur – l’or numérique, qui était son surnom pendant de nombreuses années.

Le vide laissé par cette mise à jour BTC pourrait être comblé par Dogecoin, qui semble certainement gagner en popularité et est suffisamment utilisé pour justifier cette foi en elle.