Les fans de Dolly Parton célèbrent les nouveaux records du monde Guinness de Country Legend

Les fans de Dolly Parton ont célébré l’événement lorsque le Guinness World Records a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait établi trois nouveaux records du monde cette année. Sans surprise, les records ont à voir avec une autre année réussie dans les charts de musique country et non pour avoir fait la plus grande pizza du monde ou écrasé le plus de noix avec un coude en une minute. Cette année, Parton était également membre de la liste People of the Year de PEOPLE en reconnaissance de son travail philanthropique.

Parton a figuré sur le palmarès US Hot Country Songs au cours de sept décennies différentes, le plus jamais enregistré pour une artiste féminine. Elle a également le plus grand nombre de hits sur le palmarès US Hot Country Songs par une artiste féminine avec 25. Elle a également battu son propre record pour le plus grand nombre de hits sur le palmarès US Hot Country Songs par une artiste féminine avec 109.

Parton, 75 ans, détient également le record de la plupart des décennies avec un top 20 dans le classement US Hot Country Songs à six ans, qu’elle a établi en 2018. Le seul autre artiste avec au moins une chanson dans le classement US Hot Country Songs sur sept ans. différentes décennies est George Jones. Faites défiler pour voir comment les fans ont célébré la dernière réalisation de Parton sur Twitter.

« Dolly Parton est un trésor national »

Dolly Parton est un trésor national

Et elle est une sacrée compositrice pour démarrer Que Dieu bénisse @DollyParton – Toi Michael Whiteshoes🤖🍔🐝 (@robotsofbk) 17 décembre 2021

Le Guinness World Records a remis à Parton des certificats honorant ses réalisations à Nashville la semaine dernière. « C’est le genre de choses qui vous rend vraiment très humble et très reconnaissant pour tout ce qui s’est passé », a déclaré Parton. « Je n’avais aucune idée que je serais dans les records du monde Guinness autant de fois ! Je suis flatté et honoré. J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont aidé à arriver ici. Merci à vous tous et à tous de m’avoir aidé à avoir tous de cela. »

@DollyParton est INCROYABLE. Félicitations Dolly ! Je t’aime! – Wayne (@waynemenard) 17 décembre 2021

Parton a dominé le palmarès Hot Country Songs en 1967 avec « Something Fishy » et « Dumb Blonde ». La chanson qui a aidé Parton à atteindre le palmarès dans les années 2020 est « Does He Love You », sa collaboration avec la légende du pays Reba McEntire. Le remake du hit de 1993 de McEntire était la première fois que Parton et McEntire enregistraient une chanson ensemble.

« Elle est un brillant exemple de ce que vous pouvez faire si vous suivez votre cœur ! »

Elle est un brillant exemple de ce que vous pouvez faire si vous suivez votre cœur et utilisez les talents donnés par DIEU ! Tout le monde a un talent unique donné par notre Seigneur et elle l’a reconnu tôt et l’a partagé fidèlement à tout le monde ! Merci beaucoup!!! – Drifterdave (@drifterdaveward) 19 décembre 2021

« Nous avons tellement travaillé ensemble et nous avons toujours dit: » Nous devons faire quelque chose ensemble « », a déclaré Parton la semaine dernière en travaillant avec McEntire, rapporte Billboard. « Mais généralement, nous parlions de faire un film ou quelque chose comme ça … c’est l’une des choses dont je suis le plus fier. Je pense que ça s’est très bien passé. »

« Quand de grandes choses arrivent à des gens formidables »

Quand de grandes choses arrivent à des gens formidables ! Félicitations @DollyParton ❤ https://t.co/46kfFdwbKJ – Maire Celina Benitez (@CelinaMtRainier) 18 décembre 2021

Plus tôt ce mois-ci, Parton faisait la couverture du numéro People of the Year de PEOPLE, qui reconnaissait ses efforts philanthropiques au cours de l’année écoulée. Fin 2020, elle a fait un don de 1 million de dollars à la recherche de l’Université Vanderbilt sur le vaccin contre le coronavirus Moderna. Sa Fondation Dollywood a également collecté 700 000 $ pour les victimes des inondations du Tennessee en octobre. Le programme Imagination Library de Parton a récemment été déployé dans le Kentucky, il propose donc désormais des livres gratuits pour les enfants dans les 50 États.

« Félicitations à une grande dame »

Félicitations à une grande dame qui bat 3 records d’histoire de la musique ! https://t.co/2xuigMyxRP – Fans de Dottie Rambo • Rambo Evangelistic Assoc (@DottieRamboFans) 17 décembre 2021

Parton a récemment surpris les fans à Thanksgiving lorsqu’elle a partagé une photo rare de son mari, Carl Dean. C’était une photo de retour du couple. Bien que Dean soit marié à l’une des plus grandes superstars de la musique country au monde depuis 1966, il est rarement apparu en public. « Trouvez-vous un partenaire qui vous soutiendra comme mon Carl Dean le fait », a écrit Parton début novembre lorsqu’elle a partagé une autre vieille photo avec Dean.

