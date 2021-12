Les fans de Dolly Parton Furious Elon Musk est la personne de l’année de Time sur elle

Elon Musk a peut-être été nommé Personnalité de l’année du magazine TIME pour 2021, mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que Musk méritait cet honneur. Après que TIME a fait l’annonce le lundi 13 décembre, les médias sociaux ont éclaté en discours, beaucoup ont critiqué la décision et déclaré que l’icône de la musique country Dolly Parton méritait beaucoup plus le prix.

Alors que Musk a reçu l’honneur d’avoir « créé des solutions à une crise existentielle, d’avoir incarné les possibilités et les dangers de l’ère des titans de la technologie, d’avoir conduit les transformations les plus audacieuses et les plus perturbatrices de la société », selon le rédacteur en chef de Time Edward Felsenthal, de nombreux n’a pas pu s’empêcher de noter les nombreuses contributions de Parton au cours de la dernière année. En plus de continuer à être une légende de la musique, Parton a continué à gérer sa Dolly’s Imagination Library, qui offre des livres gratuits aux enfants de la naissance jusqu’à leur entrée à l’école. Peut-être encore plus notable, cependant, était l’implication de Parton dans le vaccin COVID-19. En 2020, la chanteuse de « 9 à 5 » a fait un don de 1 million de dollars pour financer la recherche sur le vaccin Modern, et en mars 2021, elle a aidé à encourager les autres à retrousser ses manches en partageant une parodie de « Jolene » alors qu’elle recevait sa première dose de Moderna.

Malgré ses nombreuses contributions et son impact culturel, cependant, Parton n’a pas été nommée Personnalité de l’année du magazine TIME pour 2021. Le magazine n’a pas publié de liste restreinte de nominés cette année, il n’est donc pas clair si Parton était à considérer. La personne de l’année remonte à des décennies et reconnaît les individus pour leur impact sur le monde. Continuez à faire défiler pour voir ce que les médias sociaux avaient à dire sur Parton après la révélation de lundi.

Parton est « plus méritant » que Musk

Pouvons-nous tous convenir que Dolly Parton mérite plus la personnalité de l’année 2021 du Time Magazine qu’Elon Musk ? – Xay 🇺🇸🦀♋ (@XanderXjork) 13 décembre 2021

« Un peu ressent le besoin de rappeler à tout le monde que pendant que quelques mecs riches faisaient du tourisme spatial pendant une pandémie, Dolly Parton finançait la recherche sur les vaccins avec son argent », a tweeté une personne. « La seule raison pour laquelle Dolly n’est pas plus riche que ces branleurs, c’est qu’elle continue de donner son argent. »

précédentsuivant

Parton devrait être « Personne de l’année chaque année »

Dolly Parton méritait d’être « Personne de l’année ». Retweetez si vous êtes d’accord ! – Mike Rivero (@MikeRivero_FL) 13 décembre 2021

« Bien sûr, Dolly Parton aurait dû être la personne de l’année de Time. Cette année, elle a financé des recherches qui ont conduit au vaccin Covid. Mais chaque année, elle offre des millions de livres gratuits aux enfants du monde entier. Plus de 100 MILLIONS de livres à ce jour, » a écrit une autre personne. « Elle devrait être la personne de l’année chaque année. »

précédentsuivant

Parton était le « choix évident »

Dolly Parton, pas Elon Musk, méritait d’être la personne de l’année de Time. – Aaron Parnas (@AaronParnas) 13 décembre 2021

« Je veux dire, la façon dont tout le monde a parlé d’elle l’année dernière, j’ai l’impression que Dolly Parton était le choix évident pour la personne de l’année, mais peu importe », a commenté quelqu’un d’autre. « Cela donnerait de l’espoir et nous savons que TIME ne le veut pas. »

précédentsuivant

Parton « a sauvé des millions de vies »

Amen Aaron ! Dolly Parton a mon vote pour la personne de l’année. pic.twitter.com/VcEfWWwg85 – Rachel (@stargazer5_7) 13 décembre 2021

« Dolly Parton a sauvé des millions de vies cette année », a noté une autre personne. « Mais plaçons un mec qui ne paie pas d’impôts, exploite les travailleurs et essaie de faire passer un El Camino pour un ‘Cyber ​​Truck’. »

précédentsuivant

‘Terrible erreur’

Il y a eu une terrible erreur. Ce n’est PAS Dolly Parton. https://t.co/GfbswdP8He – Hart Hanson (@HartHanson) 13 décembre 2021

« Dolly Parton finance le développement d’un vaccin, sauvant ainsi des millions de vies », a tweeté quelqu’un d’autre. « Peut-être un choix beaucoup plus judicieux pour TPoY ? »

précédentsuivant

Parton est « la vraie personne de l’année »

Hé TIME… Voici la vraie personne de l’année !

Dolly Parton ! pic.twitter.com/6Fy4E7QRbU – Charles R Middagh (@r_middagh) 13 décembre 2021

« Encore une fois, la seule raison pour laquelle Dolly Parton n’est PAS milliardaire est à cause de tout son travail caritatif, mis en évidence par les innombrables livres qu’elle a donnés aux enfants. Oh oui, et elle a également aidé à FINANCER LE DÉVELOPPEMENT DU VACCIN COVID « , a partagé une personne.

précédentsuivant

L’exclusion de Parton devrait «être quelque chose qui nous exaspère tous»

Le fait que Dolly Parton ne soit pas la personne de l’année de Time devrait être quelque chose qui nous exaspère tous pic.twitter.com/WfbXSTWN2T – Kristin Raworth (@KristinRaworth) 13 décembre 2021

« Alors vous me dites que le milliardaire qui ne paie pas d’impôts et que ses voitures n’arrêtent pas d’exploser est la personne de l’année ? pas Dolly Parton qui a aidé à FINANCER le vaccin Moderna ??? … ou littéralement n’importe qui d’autre lol » a demandé un autre .

précédent