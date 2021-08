Les fans de Dolly Parton s’en prennent à Oprah Winfrey après la refonte d’une interview invasive

Une interview d’Oprah Winfrey refait surface a suscité un tollé parmi les fans de l’icône country Dolly Parton. Filmé à l’origine en 2003 mais refait surface sur les réseaux sociaux au cours du week-end, l’interview a vu Winfrey pousser Parton sur ses antécédents de chirurgie plastique et de santé mentale alors qu’elle lui demandait comment Parton “défiait l’âge”. Bien que Parton ait réagi avec un semblant d’humour, après avoir plaisanté qu’elle était “un dessin animé”, beaucoup ont estimé au cours de l’interview que les questions d’approfondissement de Winfrey étaient un peu trop envahissantes.

Bien que le premier clip partagé en ligne était un peu plus léger, un deuxième clip de cette même interview s’est avéré encore plus controversé. Toujours sur le sujet de la chirurgie plastique, et après que Winfrey ait déjà poussé Parton à s’ouvrir davantage sur sa décision de passer sous le couteau, Winfrey a déplacé la discussion sur la santé mentale. Winfrey a déclaré: “Quand tu as atteint la quarantaine, j’ai entendu dire que tu étais tombé dans une énorme dépression.” Cependant, Parton a répondu avec grâce, déclarant: “Ce n’était pas parce que j’avais 40 ans, c’est juste parce que j’étais gros et 40. J’ai vraiment eu beaucoup de problèmes pendant cette période, beaucoup de problèmes féminins. Juste des hormones et c’est juste Ce n’était pas juste une histoire de dépression. Je changeais juste. Mais je vais bien maintenant. C’était l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées, parce que cela m’a fait faire l’inventaire. Je n’avais jamais ralenti, j’ai été travailler depuis que j’ai environ 10 ans.”

Bien que l’interview n’ait pas semblé susciter beaucoup de controverse lors de sa première diffusion, elle a certainement suscité de nombreuses réactions, car les gens la voient sous l’objectif de 2021, beaucoup jugeant les questions de Winfrey invasives et inappropriées. Alors que les utilisateurs des médias sociaux regardaient les clips, beaucoup ne pouvaient s’empêcher de réagir sous le choc et bouleversés. Continuez à faire défiler pour voir une partie du retour de flamme.

je suis allé chercher le reste. pourquoi oprah y a-t-il entraîné la santé mentale de dollys 😐 pic.twitter.com/Z9XzbM8iwt – Liz (@datbitchliz) 28 août 2021

“C’est tellement méchant et Dolly a complètement dirigé cette émission”, a écrit une autre personne. “Le public d’Oprah s’est retourné contre elle et elle a même évoqué sa santé mentale pour essayer de l’abattre et cela n’a toujours pas fonctionné…”

Vous ne pouvez pas faire honte à quelqu’un qui n’a pas honte – ADÉ (@redbyori) 28 août 2021

“En tant qu’ancienne grande fan d’Oprah, elle est devenue un porc d’audience dédié au sensationnalisme. Je suis au-delà d’elle”, a déclaré quelqu’un d’autre. “D’un autre côté, Dolly Parton est de l’or pur.”

Oh wow, oui, ces questions étaient tellement eww. Amour Dolly❤ – Reine du désert🟡Lovin 420🌬🟢 (@bwwlc420) 29 août 2021

“C’est très manipulateur de dire en direct” vous avez été ouvert à propos de votre opération “, laisse l’invité sans issue s’il ne veut pas en parler”, a écrit l’un d’eux. “Je serais comme je l’ai fait ? et pourtant Oprah serait tout ce que tu dis que tu n’en as pas eu ?? RUDE !!”

Ouais, j’ai toujours senti qu’Oprah était venue chercher Mme Dolly sans raison. Mais Dolly a dit, non. – marteenTV (@MarteenTV) 29 août 2021

“Ces petits regards sarcastiques qu’elle lance au public sont comme des regards que je la coince… elle fait ça à tout le monde. C’est un sarcastique !” a ajouté quelqu’un d’autre. “Dolly est une classe pure, elle en vaut un million.”

Oprah et Dolly sont également de bons amis, Dolly était juste sur la série Apple TV + d’Oprah en novembre dernier pour promouvoir son nouveau livre. Les deux se sont toujours aimés. Donc, ce récit selon lequel Oprah était «amer» envers Dolly n’a AUCUN sens. – Julius 🧣 (@jbridge4th) 29 août 2021

Cependant, tout le monde n’a pas vu l’interview refaite surface sous un jour négatif. Une personne a tweeté : “Oprah a parlé à tout le monde de santé mentale et de bien-être. C’était l’objectif de son émission au cours de ces années. Et la conversation a couvert des choses que Dolly a déclarées ouvertement avant et après.”

