Les fans de Drake débattent s’il est plus grand que Michael Jackson, et ça ne se termine pas bien

Chaque génération a sa plus grande superstar et pour tous ceux qui ont grandi dans les années 80, Michael Jackson s’est avéré être le plus grand artiste de la décennie. Sa musique, ses performances et son influence lui ont valu d’être qualifié de roi de la pop. Depuis, il y a eu des artistes qui ont été comparés à l’icône, notamment Usher, Beyoncé, Bruno Mars et Chris Brown. Maintenant, les fans de Drake se demandent si le Certified Lover Boy a atteint le statut de Jackson.

Avec la sortie du sixième album de Drake, il a non seulement battu des records de vente, mais il est également entré dans l’histoire avec les numéros de streaming. L’album comptait 744 millions de streams au cours de sa première semaine. Il s’est également bien comporté dans les charts Billboard. Neuf des chansons de l’album figuraient dans le Top 10 du Billboard 100, le plus grand nombre de singles du Top 10 d’un album de n’importe quel artiste. Jackson détenait le précédent record avec sept pour son album Thriller de 1982. Le succès s’est étendu à toute la famille Jackson, la sœur cadette de Jackson, Janet, ayant le même succès avec son album de 1989, Rhythm Nation 1814.

Maintenant, Drake Stans compare son moment record à celui de Jackson. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord et le commentaire sur les réseaux sociaux est brutal.

MJ est le roi

La pièce d’ombre demandée est Drake en 2021 plus grand que Michael Jackson à son apogée…. MICHAEL JACKSON?!?! Toi MICHAEL JOSEPH JACKSON !!?! Thriller Mike ? Le gars avec les mocassins ?? Billie Jean bébé père ?! Le mec qui s’est occupé d’Annie ?!? Cheemon ?!? Vous allez tous arrêter de jouer avec moi. – Julito McCullum (@IamJulito) 20 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter donne un aperçu des choses synonymes du pouvoir vedette de MJ. Il n’en liste aucun pour Drake.

précédentsuivant

MJ est tout simplement intouchable

Je viens de voir une vidéo de Drake se promenant dans un club. Michael Jackson ne pouvait pas se détendre dans un club https://t.co/0e8KcDnW6B – nous des indianimaux (@DJZeeti) 21 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que Drake n’a pas assez de pouvoir d’étoile pour même être mis dans la même catégorie que MJ. MJ a déclaré à un intervieweur qu’il avait cessé de fréquenter les clubs parce qu’il ne pouvait pas profiter de la scène en raison de sa popularité parmi les clients.

précédentsuivant

Drake est plus facile

L’ère du streaming dans laquelle nous vivons a fait penser à Billboard que Drake est aussi grand que Michael Jackson alors que Drake n’a même pas les ventes d’albums pures et l’impact mondial pour les égaler. Les pics des graphiques ne font pas tout. https://t.co/2yvIXV8aoB — 𝐵𝑒𝒸𝒸𝒶 (@MJFINESSELOVER) 19 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter affirme que le succès d’un artiste ne peut pas être mesuré uniquement en ventes de disques puisque l’industrie de la musique a tellement changé. Drake et MJ sont de deux époques différentes où beaucoup pensent que les artistes de l’époque de MJ ont dû faire beaucoup plus de travail.

précédentsuivant

Arrête avec les blagues

Michael Jackson est probablement la figure non religieuse la plus célèbre de l’histoire. Personne dans la vraie vie ne pense que Drake est plus grand que Michael Jackson. https://t.co/zdbatvSkmG – Carrington Harrison (@cdotharrison) 21 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que le débat est inutile. MJ a dans le passé été comparé à une figure divine ou à une licorne.

précédentsuivant

Drake ne s’approche même pas

Michael Jackson a passé 3 minutes d’affilée à applaudir au Super Bowl et Drake s’est fait huer hors de la scène parce que la foule voulait Frank Ocean. MJ est tellement au-dessus de tout le monde https://t.co/J9MCMYdoO8 – Billy McCormick (@_McCormick_1003) 21 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter souligne la performance emblématique de Jackson au Super Bowl, où l’introduction de MJ a suscité des acclamations continues. Drake, en revanche, a déjà été hué.

précédentsuivant

Y a-t-il des médicaments impliqués?

Le crack a été fumé: débat sur les porcs non cultivés si 2021 Drake est plus gros que le premier Michael Jackson, faites-vous piétiner par Shamone dans des morceaux d’amoureux certifiés https://t.co/YIugCGNSvw pic.twitter.com/JFl3ZS9fEk – Bossip (@Bossip) 21 septembre 2021

Un membre du BOSSIP dit que quelqu’un doit être sous drogue pour comparer Drake à Jackson. Le membre du personnel note également que les fans de Drake n’ont pas fait leurs devoirs sur MJ.

précédent