Les fans de F-Zero offrent une prime de 5 000 $ pour les pistes Nintendo Satellaview

Image : Nintendo / Muband / Kotaku

Avez-vous de vieilles cartouches Satellaview qui traînent et qui ont été utilisées pour la dernière fois il y a 24 ans pour jouer à un jeu F-Zero obscur et exclusif au Japon ? Eh bien, ces données vieillissantes valent maintenant une bonne partie de l’argent grâce à une paire de fans déterminés à préserver l’histoire de la franchise.

BS F-Zero Grand Prix 2 a été initialement publié via les diffusions uniques de Satellaview de Nintendo. Accessible via un module complémentaire de modem pour le Super Famicom, le service proposait une programmation spéciale ainsi que des jeux qui n’étaient disponibles que pour une durée limitée. BS F-Zero Grand Prix 2, par exemple, n’a été jouable que pendant deux semaines non consécutives en août 1997.

En tant que tel, cela rend la sauvegarde des données Satellaview une perspective délicate.

« [Satellaview] les jeux étaient diffusés selon un horaire hebdomadaire et téléchargés sur un chariot flash qui n’en contenait qu’un à la fois », a expliqué Frank Cifaldi, fondateur et codirecteur de la Video Game History Foundation, « donc chaque jeu survivant provient d’un chariot d’occasion où le jeu se trouve être le dernier auquel le propriétaire a joué.

Ajoutant à la difficulté est le fait que les packs de mémoire Satellaview sont connus pour se dégrader dans un processus connu sous le nom de « pourriture des bits », ou la panne éventuelle des informations numériques en raison de défaillances du périphérique de stockage. C’est pourquoi deux fans dévoués de F-Zero offrent maintenant 5 000 $ (contre 1 500 $ il y a deux ans) à quiconque contribue à leurs efforts de préservation de Satellaview.

Au total, les diffusions de Satellaview ont donné aux joueurs l’accès à 10 pistes distinctes de BS F-Zero Grand Prix 2, dont la moitié ont déjà été trouvées et sauvegardées. Les cinq derniers (Forest I, Forest II, Forest III, Metal Fort I et Metal Fort II) échappent encore aux conservateurs malgré des années de recherche.

« Si [the tracks] ne sont pas encore largués, il y a une chance qu’ils aient mal tourné », a écrit Porthgeidwad, l’un des fans de F-Zero qui a remis la prime. « Plus comme une loterie à ce stade. Si vous avez un [Satellaview] chariot traînant avec apparemment rien dessus, videz les informations et voyez s’il contient quelque chose.