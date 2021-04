Les fans de “ Falcon and the Winter Soldier ” détestent la nouvelle casquette pour toutes les mauvaises raisons – .

Les fans de Captain America détestent Captain America de John Walker depuis les premiers teasers de The Falcon and the Winter Soldier qui montraient que quelqu’un d’autre que Sam Wilson (Anthony Mackie) portait l’uniforme et le bouclier. Mais toute cette animosité n’était pas justifiée, mais elle a continué à s’intensifier en ligne après la première de l’émission télévisée, au point que certains ont manifesté leur haine envers Wyatt Russell, l’acteur qui joue Walker. Ce genre de comportement doit cesser, surtout maintenant que l’épisode 4 nous a donné une vraie raison de détester Walker. En fait, le dernier épisode de Falcon devrait vous faire comprendre à quel point Captain America de Russell est vraiment incroyable pour la série et le MCU plus large.

Il faut se méfier: Quelques gros spoilers de l’épisode The Whole World regarde ci-dessous.

Captain America de Chris Evans est si emblématique pour le MCU que même la version de Mackie aura une bataille difficile à faire pour gagner nos cœurs et nos esprits. Mackie’s Falcon est également emblématique, et si nous obtenons un remplaçant Falcon, il ou elle aura un acte difficile à suivre – l’émission de télévision est déjà en train de remplacer Falcon, mais ce n’est pas le point que j’essaie de faire valoir.

Captain America de Russell était condamné depuis le début, même si vous ne saviez pas que Walker ne ressemble en rien à Steve Rogers. Les lecteurs de bandes dessinées savaient déjà à quoi s’attendre, alors leur haine du personnage était attendue. Mais si vous venez de découvrir Walker, il n’y a aucune raison d’être ennuyé contre lui pour devenir Captain America. S’il est clair que sa boussole morale ne sera pas aussi élevée que celle de Steve, il est également clair qu’il n’est pas un méchant.

John Walker (Wyatt Russell) dans LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER. Source de l’image: Disney

La brillante performance de Russell en tant que nouveau Cap jusqu’à présent et la façon dont Malcolm Spellman et les écrivains ont conçu ce personnage se combinent pour offrir un personnage qui n’est pas si différent des héros MCU que nous aimons déjà. Dans les épisodes précédents, nous avons appris que Walker pouvait être aussi héroïque que Steve, bien qu’il soit clairement beaucoup plus arrogant. Les deux ont sauté sur des grenades dans des situations différentes, et tous deux ont sauvé d’innombrables vies. Les deux étaient également disposés à faire tout ce qu’il fallait pour faire le travail. La différence ici est que Rogers semblait beaucoup plus honorable que Walker.

L’épisode 4 nous a montré d’autres similitudes entre les deux Caps. Rogers a opté pour le programme de sérum des super-soldats en raison de ses insuffisances. Il voulait faire la guerre pour son pays, mais il n’avait pas la capacité physique dont l’armée avait besoin. Walker est beaucoup plus athlétique même sans le sérum, mais sa bataille avec la Dora Milaje nous montre un Cap vaincu qui vient de se rendre compte qu’il n’est tout simplement pas assez fort pour les gens ordinaires, sans parler des supervillains qu’il pourrait avoir à affronter.

Même dans ce cas, Walker ne se contente pas de chercher le sérum qu’il a récupéré. Il réfléchit et demande conseil à son meilleur ami – Lemar Hoskins de Clé Bennett n’est pas seulement le coéquipier de Walker, et cela devient clair plus tard dans l’épisode. Walker devient finalement un super-soldat comme Steve et d’autres avant lui. Certains pourraient dire que cela relève du mantra du «tout ce qu’il faut» que nous connaissons tous si bien.

Ensuite, le pire se produit. Les Flag-Smashers tuent accidentellement Hoskins, et cela envoie Walker dans un déchaînement. Il les poursuit et joue sa vengeance de la pire des manières. Il bat l’un des Flag-Smashers et le tue en écrasant à plusieurs reprises le bouclier de Captain America sur son visage, sous le regard du monde entier. Cette scène a fui bien avant la première de Falcon and the Winter Soldier et aurait peut-être alimenté votre haine du nouveau Cap.

Mais n’est-ce pas quelque chose que nous avons déjà vu? Revoyons simplement ce qui est facilement l’un des moments forts de Captain America: Civil War, l’une des dernières batailles entre les deux factions.

Juste avant les scènes du clip ci-dessus, Tony Stark (Robert Downey Jr.) était sur le point de tuer le soldat de l’hiver (Sebastian Stan) après avoir découvert comment ses parents sont morts. Bucky ne l’aurait peut-être pas fait de son propre chef, mais Tony n’accepterait pas de raison à ce stade. Sa rage l’emporte sur lui, mais nous l’acceptons car nous sommes déjà amoureux du personnage. La seule raison pour laquelle Tony ne tue pas Bucky à ce stade est que Steve est là et qu’il peut combattre Iron Man toute la journée.

Comme Walker avec Hoskins, Steve est dévoué à son ami. Il défendra Bucky jusqu’à la mort, même si cela signifie mentir à Tony sur ce que le soldat de l’hiver a fait. Et Steve fait face à sa propre rage au fur et à mesure que le combat progresse. Steve’s Cap était tout aussi proche de tuer Tony que Tony l’était de mettre fin à Bucky quelques minutes plus tôt. L’expression sur le visage de Tony à la fin dit tout. Steve aurait pu tuer Tony avec le même mouvement de bouclier que Walker vient d’utiliser contre un Flag-Smasher quelque peu innocent.

Encore une fois, la différence est que Steve s’est arrêté, là où Walker ne l’a pas fait. Steve a une boussole morale fonctionnelle où Walker est cassé. Mais Steve et Walker se ressemblent plus que nous ne voudrions l’admettre. Ils fonctionnent tous les deux dans différentes nuances de gris.

C’est quelque chose d’autre dans lequel l’épisode 4 excelle. Le monde tel que nous le connaissons après Endgame n’est pas en noir et blanc. Les Flag-Smashers et Zemo (Daniel Brühl) ne sont pas de parfaits méchants. Nous comprenons et apprécions ce qu’ils représentent. Même Sam est d’accord avec une partie de ce qu’il voit.

De même, Sam et Bucky ne sont pas non plus des héros parfaits. Pour autant que nous le sachions, ils fonctionnent sans autorité ni surveillance. Ils ont aidé Zemo à s’échapper pour accomplir leur mission, ce qui empêche les Smashers de perturber le monde, d’autant plus qu’ils ont accès au nouveau sérum de super-soldat.

Comme eux, Walker Cap ne fonctionne pas selon le livre, bien qu’il ait essayé de faire preuve d’une certaine retenue. Il essaie d’être le héros dont le monde a besoin, mais la pression du travail, son bagage de guerre préexistant, son incapacité à performer comme il s’y attendait et la mort de Hoskins ne font que l’empêcher. Walker est, lui aussi, dans le gris, avec les autres. Il est à égalité avec Harvey Dent d’Aaron Eckhart si vous voulez.

Tout cela devrait vous amener à reconsidérer Walker Cap et à apprécier ce que l’acteur et les showrunners ont réalisé ici. Après tout, n’oublions pas que le MCU a besoin de méchants, d’anti-héros et d’antagonistes, pas seulement de nouveaux super-héros. En seulement quatre épisodes, The Falcon and the Winter Soldier a réussi à nous offrir au moins deux personnages que je ne voudrais pas voir plus, Brühl’s Zemo et Wyatt’s Walker. Un troisième serait le Power Broker de Sharon, mais ce n’est que de la spéculation pour le moment.

Les rumeurs disent que les Thunderbolts se forment à Falcon. Le baron Zemo est définitivement la bonne personne pour les diriger, et le prochain agent américain de Walker a définitivement sa place dans cette équipe de super-héros.

