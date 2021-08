Les fans de Fall Out Boy qui espèrent de la nouvelle musique viennent de recevoir de mauvaises nouvelles

Le leader de Fall Out Boy, Patrick Stump, a récemment évoqué la possibilité pour le groupe de sortir de la nouvelle musique dans un avenir proche, et les fans n’aimeront pas sa réponse. Avant le lancement du Hella Mega Tour, sur lequel FOB avec Green Day et Weezer, Stump s’est entretenu avec Collider et a demandé si une nouvelle musique de Fall Out Boy pourrait être à l’horizon. “Rien à dire là-bas”, a répondu Stump lorsqu’on lui a demandé, indiquant apparemment que le groupe n’a actuellement aucun projet d’écriture ou d’enregistrement.

“Cela a été vraiment difficile d’être un groupe pendant une pandémie”, a-t-il poursuivi. “Je pense que nous avons fait du bon travail pour maintenir le contact et tout, mais je veux dire, nous ne pouvons physiquement pas nous voir et physiquement ne pouvons pas nous parler, il est impossible d’aimer être un groupe et d’être dans une pièce .” Stump a ensuite déclaré en riant: “Je sais que vous pouvez le faire avec Zoom, mais c’est comme, vraiment?” Le chanteur et guitariste a ensuite noté qu’il avait hâte de retrouver ses camarades de groupe, même s’il se sentait également un peu “nerveux”.

on le fait !! @HellaMegaTour à Dallas a régné 👍👍 @ElliottIngham pic.twitter.com/nVDquIHbmr – Fall Out Boy (@falloutboy) 25 juillet 2021

“Je n’avais pas l’impression que cela allait être si long, mais avec la pandémie et tout, cela a fini par être si long maintenant depuis que nous avons joué”, a partagé Stump, puis a noté qu’il avait été acheté avec marquant le nouveau dessin animé Spidey and His Amazing Friends pour Marvel et Disney Junior. “Et j’ai été si profondément en mode score que je me dis, j’ai en quelque sorte oublié ce que c’est que de jouer. Je suis un peu anxieux à propos de la première nuit. J’ai l’impression que je n’ai pas à me comporter comme une rock star plus, donc je viens juste d’être en mode score. Donc ce sera intéressant de voir si je l’ai toujours. “

Parlant de la façon dont il a obtenu le poste en marquant un dessin animé pour Marvel et Disney, Stump a expliqué que “c’était une opportunité, ce n’était pas une garantie”. Il a ajouté: “Juste la chance d’écrire une chanson thème de Spider-Man, soyons honnêtes, souvent vous travaillez sur des trucs et ça ne va nulle part. Alors je m’y attendais en quelque sorte. Mais même juste pour y arriver est-ce que c’est fou, tu sais?”

Stump a ensuite partagé à quel point il avait apprécié l’expérience. “C’était l’une de ces choses que si rien ne devenait jamais, j’étais toujours extatique juste pour pouvoir le faire, parce que je suis un assez gros nerd Marvel”, a-t-il déclaré. “J’étais vraiment excité et inspiré quand je l’ai écrit, et j’étais tellement reconnaissant qu’ils aient appelé.”