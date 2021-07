Dans une récente édition de Suddeutsche Zeitung (via Sport Bild), Ralf Rangnick n’a pas hésité à critiquer les décisions de Joachim Low concernant le personnel de l’Allemagne à l’Euro. L’ancien manager du RB Leipzig vient d’accepter un poste de responsable des sports du Lokomotiv Moscou et a été plutôt critique à l’égard de la gestion […] More