Les fans de “Final Fantasy 14” rendent hommage à un acteur bien-aimé décédé avec des veillées dans le jeu

Les joueurs de Final Fantasy 14 pleurent le décès de l’acteur Stephen Critchlow, qui a joué Edmont de Fortemps dans l’extension Heavensward, a rapporté TheGamer mardi. Dans un hommage émouvant à la mémoire de Critchlow, les fans organisent des veillées de masse dans le jeu à l’extérieur du manoir Fortemps, où vit le personnage du défunt acteur.

“C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Stephen Critchlow, ou ‘Critch’ à ses amis”, a déclaré Big Fish, une société de production avec laquelle Critchlow travaillait régulièrement, dans un communiqué. « Nous avons eu le privilège de travailler avec [Critchlow] sur des dizaines de drames audio Big Fish au fil des ans.

Alors que Critchlow a joué des rôles notables dans des drames audio de la BBC comme The Archers, Doctor Who et Torchwood, il a également prêté ses talents vocaux à de nombreux jeux vidéo, des jeux de tir à la première personne comme Killzone 3 aux succès RPG tels que Xenoblade Chronicles 2. beaucoup, son travail sur Final Fantasy 14: Heavensward surpasse tout

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre cher collègue Stephen Critchlow. Nous avons eu le privilège de travailler avec lui sur des dizaines de drames audio. DÉCHIRURE. pic.twitter.com/172STFPnLs – Grande finition (@bigfinish) 19 septembre 2021

Une fois que la nouvelle du décès de l’acteur a atteint les oreilles des fans de Final Fantasy 14, des centaines de personnes ont immédiatement commencé à se rassembler à l’extérieur du manoir Fortemps à l’intérieur du jeu. Beaucoup sont restés silencieux pendant des heures tandis que d’autres ont allumé des feux de joie pour commémorer l’occasion. C’est un spectacle susceptible de donner des yeux embués même si vous n’êtes pas familier avec Final Fantasy 14 – et cela se produit actuellement sur tous les serveurs du MMORPG.

De nombreux fans partagent des captures d’écran, des vidéos et des fanarts de la veillée sur les réseaux sociaux que vous pouvez consulter ci-dessous. Assurez-vous d’apporter des papiers de soie, cependant.

En mémoire de Stephen Critchlow, la voix du comte Edmont de Fortemps, la communauté FFXIV sur Mateus (et d’autres datacenters/mondes) a fait une veillée en son honneur. Tu nous manqueras et tu seras toujours dans nos cœurs, Stephen Critchlow. #FFXIV #FF14 pic.twitter.com/CKl0nuYgij — Deranan | Commissions ouvertes ! | Spoilers à venir (@jackaboi_art) 21 septembre 2021

“𝐼𝑡’𝑠 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠….𝐵𝑢𝑡 𝐼 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑎 𝘩𝑒𝑟𝑜’𝑠 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛.” RIP Stephen Critchlow/Comte Edmont de Fortemps ˣ #GPOSERS ˣ #FFXIVCaptures d’écran ˣ #FFXIV pic.twitter.com/lZrJ7pW5oG — 🔪 (@yourtrashwaifu) 21 septembre 2021