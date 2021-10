Les fans de Floki Inu aboient pour la crypto FLOKI alors que Musk sonne sur les pièces de chiot

Ce week-end était loin d’être ennuyeux pour Floki Inu (CCC :FLOKI-USD). Ce n’est un secret pour personne que les pupcoins FLOKI crypto et Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ont fait face à un scepticisme considérable, même face à leurs récentes séquences de victoires. Cependant, les sceptiques et les taureaux ont eu beaucoup de choses à penser récemment. La voix la plus influente dans l’investissement crypto a finalement fait quelques commentaires sur les deux jetons. On parle bien sûr du Dogefather lui-même, Elon Musk. Les Dogecoin (CCC :DOGE-USD) l’influenceur a répondu à un tweet d’un compte de fan de Shiba Inu. Il n’a pas fallu longtemps pour que les médias sociaux explosent.

FLOKI Crypto : que s’est-il passé ?

Nous ne pouvons pas dire avec certitude à quoi les fans de Shiba Inu s’attendaient en termes de réponse – beaucoup ont supposé que Musk était titulaire du SHIB depuis qu’il a partagé des nouvelles de son nouveau chiot. Cependant, il a rapidement répondu « Aucun » lorsqu’on lui a demandé combien de Shiba il détenait, ce qui a entraîné une baisse temporaire des prix de Shiba Inu.

Lorsqu’un autre utilisateur de Twitter a posé la même question concernant Floki Inu, il a répondu plus en détail.

Par curiosité, j’ai acquis des chaînes de hachage ascii appelées « Bitcoin, Ethereum & Doge ». C’est ça. Comme je l’ai déjà dit, ne pariez pas la ferme sur la crypto ! La vraie valeur est de construire des produits et de fournir des services à vos semblables, pas de l’argent sous quelque forme que ce soit. – Elon Musk (@elonmusk) 24 octobre 2021

Ce sentiment a clairement touché l’équipe derrière Floki, qui a rapidement tweeté sa propre réponse, faisant l’éloge de Musk.

Bien dit, Elon ! VRAIE VALEUR! C’est pourquoi #FLOKI construit un métaverse, un marché NFT et de biens, ainsi qu’une plate-forme d’éducation à la cryptographie. En passe d’être l’un des meilleurs mèmes qui combine la puissance des mèmes avec l’utilité pour lancer la révolution crypto. L’armée des mèmes vous respecte monsieur ! – Floki Inu (@RealFlokiInu) 24 octobre 2021

Que s’est-il passé depuis

Le tweet initial de Musk a reçu des milliers de retweets, de citations et de réponses. Dans l’ensemble, le thème récurrent tout au long du fil est celui de l’énergie positive et des sentiments d’optimisme envers les noms de crypto mentionnés.

Comme on peut s’y attendre chaque fois que Musk tweete quoi que ce soit, les prix de la cryptographie ont connu une course folle. Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et Dogecoin, les trois cryptos nommés par Musk, sont tous dans le vert comme le sont de nombreux autres noms importants dans l’espace crypto. SHIB et FLOKI ont connu plus de volatilité, bien que maintenant les deux soient positifs au cours des dernières 24 heures.

Surtout, les tweets de Musk arrivent à un moment de grand intérêt pour ces pupcoins. Le contributeur d’InvestorPlace, Tezcan Gecgil, prédit qu’ils pourraient être prêts pour la croissance. D’autres experts sont d’accord, car les récentes prévisions de prix Shiba ont été positives.

Quelle est la prochaine étape pour Floki Inu

Comme c’est souvent le cas avec Floki Inu, beaucoup reste incertain. Ce que nous savons, c’est que toute sorte d’élan social est bon pour un jeton tel que Floki, et lorsque Musk tweete à propos de quoi que ce soit, même semi-adjacent à l’espace cryptographique, l’élan n’est jamais loin derrière. Floki a sa propre armée numérique, connue sous le nom de Vikings, qui aime montrer son soutien sur les réseaux sociaux.

Bien que Musk n’ait rien dit de spécifiquement positif à propos de la crypto FLOKI, le détail le plus important pour les investisseurs sera le fait qu’il n’a rien dit de négatif non plus. Floki a eu beaucoup de sceptiques, mais il a continué à se rallier et à générer des rendements positifs pour les investisseurs prêts à prendre le risque. À cela s’ajoute le fait que Floki a récemment conclu un partenariat avec la plate-forme d’échange fiat Gardien pour rejoindre encore plus facilement son armée d’investisseurs.

Dans l’ensemble, cette histoire fournit une leçon pour façonner le récit autour d’une crypto populaire. L’équipe de Floki a choisi de se concentrer sur les aspects positifs de la réponse de Musk et, par conséquent, l’enthousiasme est grand. Le jeton a été fondé sur l’association selon laquelle il prendrait de l’ampleur à chaque fois que Musk tweetait à propos de son chiot, le Floki original. De toute évidence, il n’a même pas besoin de le faire pour que le prix du jeton augmente.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.