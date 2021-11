Les fans de football de l’État du Michigan choisissent la violence et des canapés brûlants pour célébrer la victoire du Michigan

Les fans de l’État du Michigan n’ont pas retenu leurs sentiments après que l’équipe de football ait battu les Michigan Wolverines samedi. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont fait surface de fans en train de brûler des canapés, et il y a eu un incident où un fan a failli s’immoler par le feu alors qu’ils étaient assis sur le canapé en feu. Selon The Detroit News, le service d’incendie d’East Lansing a confirmé plus de 20 incendies.

Alors que les incendies se poursuivaient, les fans scandaient contre l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh. « Ils pensent qu’ils sont meilleurs », a déclaré le fan de Michigan State Jaquan Kincaid. « Mais ils ne le sont pas. Ils n’ont même jamais participé aux séries éliminatoires. » Il y a eu un autre incident où des fans ont renversé un véhicule et brisé ses vitres. On ne sait pas si la police a procédé à des arrestations.

Ils brûlent des canapés et retournent des voitures à East Lansing après que le n ° 9 de l’État du Michigan a battu le n ° 6 du Michigan 37-33 pic.twitter.com/dI05Uj8YEW – Lee Harvey (@AyeThatsLee) 30 octobre 2021

Michigan State a battu le Michigan 37-33 pour rester invaincu cette année-là. Le match de samedi a été important pour les deux équipes puisqu’elles étaient classées dans le top 10 et n’ont pas encore perdu de match. Michigan State est maintenant sur le point de remporter le Big Ten East, mais devra dépasser l’Ohio State le 20 novembre avec les trois autres adversaires du Big Ten de son calendrier.

« Le match parle de lui-même », a déclaré l’entraîneur de Michigan State Mel Tucker après le match, selon 247Sports. « J’étais vraiment fier de nos joueurs. Une chose que nous savons à propos de nos gars, c’est qu’ils vont continuer à jouer, ils n’abandonneront jamais. Il n’y a jamais eu un moment dans le jeu où nous nous sentions comme si nous étions hors de cause. Nous n’avons jamais eu l’impression d’être dépassés. Nous avions l’impression que nous devions mieux exécuter des deux côtés du ballon, faire quelques ajustements et trouver des moyens de faire des jeux. Nous avons commencé à convertir plus de troisièmes essais en attaque et les gars jouaient extrêmement dur sur défense et évidemment nous avons des meneurs de jeu capables de faire quelques jeux. C’était une victoire d’équipe. «

Un véhicule a été renversé. Les étudiants célèbrent actuellement au sommet et donnent des coups de pied dans le pare-brise. @thesnews pic.twitter.com/3Xzj0RkY4x – Drew Goretzka (@DrewGoretzka) 30 octobre 2021

Michigan State semblait être en panne lors de l’entraînement 30-14. « Oh, nous avons dit que nous y étions toujours. Nous y sommes », a déclaré Tucker. « Il n’y a pas d’avance sûre dans le football universitaire. Les matchs, ils durent pour toujours, l’horloge s’arrête tout le temps et il ne s’agissait que d’exécuter, d’arrêter la défense. Nous avons en fait pu déplacer le ballon tout le temps. match, nous ne faisions que décrocher. Nous devions donc prendre soin du ballon, protéger le quart-arrière et nous avons pu soutenir. «