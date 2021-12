Les fans de football dépensent des millions en crypto-tokens de club

13/12/2021 à 10h09 CET

Les clubs de football ont gagné des centaines de millions de livres en vendant des « jetons » crypto controversés. Une analyse commandée par BBC News estime que plus de 262 millions de livres sterling ont été dépensés en monnaies virtuelles.

Certains des jetons sont échangés pour offrir des avantages réels à l’acheteur. Mais les critiques disent que ces avantages sont négligeables – l’un d’eux offrait la possibilité de voter pour des chansons à jouer dans les stades – et les clubs n’ont pas suffisamment de protection pour les fans.

Jusqu’à présent, dans les cinq meilleures ligues européennes, 24 clubs différents ont lancé ou envisagent des fan tokens, dont huit équipes de Premier League. La plupart proposent des jetons similaires à une crypto-monnaie spécifique à un club : les monnaies virtuelles peuvent être achetées et vendues et sa valeur augmente et diminue selon l’offre et la demande.

Certains clubs, comme Manchester City, ils vendent également des objets de collection numériques connus sous le nom de NFT (jetons non fongibles). La plupart des clubs qui proposent des fan tokens se sont inscrits auprès d’une société appelée Socios qui organise la vente initiale.