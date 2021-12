Les fans de football réagissent à la suppression d’ESPN au milieu de la saison du bowl

Si vous utilisez YouTube TV pour obtenir votre dose de football universitaire, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous.

Le service de streaming alternatif par câble a abandonné ESPN (et ses filiales), ainsi que toutes les autres propriétés Disney, de sa plate-forme après avoir échoué à conclure un accord avec The Walt Disney Company pour maintenir le contenu disponible. Pour tenir compte du changement, le service réduira le prix de 15 $ par mois et le calendrier du retour de Disney and co. n’est pas clair.

Pour les fans de football universitaire, en particulier, cela présente un dilemme majeur, car ESPN détient les droits de télévision de la majorité des matchs de bowl, y compris les demi-finales des éliminatoires de football universitaire et le championnat national, ainsi que 33 des 36 autres matchs de bowl FBS dans ce an.

Avec la saison des bols qui bat son plein samedi, le moment ne pourrait pas être pire.

Naturellement, les fans de sport n’étaient pas contents, nombre d’entre eux menaçant d’annuler leurs abonnements à YouTube TV si un accord ne pouvait être trouvé pour conserver les chaînes ESPN sur la plate-forme. Twitter a été incendié samedi matin avec des fans de football universitaire frustrés qui repensent leurs décisions de couper le cordon.

Voici quelques-unes des meilleures réactions sur Twitter.