Les fans de football réagissent contre le nouveau conseil d’éviter les stades – « Oh, merde ! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, 55 ans, et le directeur médical des soins primaires du NHS England, le Dr Nikki Kanani, 41 ans, ont dit aux Britanniques de « donner la priorité » aux événements sociaux qui « comptent vraiment pour eux » après que le Royaume-Uni a enregistré le plus grand nombre de COVID- 19 cas depuis le début de la pandémie. S’exprimant aux côtés de Boris Johnson, 57 ans, lors d’une conférence de presse à Downing Street, le Dr Kanani a suggéré que les supporters devraient même essayer de rester à l’écart des stades.

Elle a déclaré: « Mon conseil serait, si vous allez dans un stade le week-end, faites-en un où vous pouvez vous faire vacciner ou aider à administrer un vaccin, plutôt que d’aller regarder un match. »

Colchester, Huddersfield, Middlesbrough et Oxford United font partie des clubs qui ont classé leurs stades comme sites de vaccination le mois dernier.

Le professeur Whitty a poursuivi en déclarant: «Je pense que ce que la plupart des gens font – et je pense que cela semble très raisonnable – donne la priorité aux interactions sociales qui comptent beaucoup pour eux et, pour donner la priorité à celles-ci, dé-prioriser celles qui signifient beaucoup moins pour eux. »

Il a ajouté : « Je pense vraiment que les gens devraient donner la priorité à ces choses et uniquement à celles qui comptent vraiment pour eux.

« Parce que sinon, le risque qu’une personne soit infectée par quelque chose qui n’a pas vraiment d’importance pour elle et ne puisse ensuite pas faire les choses qui comptent pour elle augmente évidemment.

« Je ne pense pas que vous ayez besoin d’être médecin pour penser cela. Je pense que c’est ce que la plupart des gens calculent très judicieusement et cela me semble une approche judicieuse, personnellement.

JUST IN: Un gallois de 2 ans meurt après s’être étouffé avec un morceau de banane que sa mère lui a donné avant de se coucher

« Ce que je veux dire, c’est de ne pas vous mélanger avec des gens que vous n’avez pas besoin de fréquenter pour le travail ou pour votre famille, ce qui compte vraiment pour vous, ce serait mon conseil général aux personnes dans ce genre de situation.

« Mais les gens doivent faire leurs propres choix. »

Les fans ont répondu à l’annonce de Downing Street sur les réseaux sociaux.

Le partisan de Brentford, Joe Wilson, a posté : « C’est une déclaration tellement ignorante.

«Aller au football pourrait [be] la seule chose qui soutient la santé mentale de quelqu’un, personne ne connaît les raisons de tout le monde.

Le podcasteur de football @HLTCO, qui a amassé plus de 90 000 abonnés sur Twitter, a déclaré: « Il semble de plus en plus probable que le football soit à nouveau suspendu ou annulé. »

LIRE LA SUITE: Les détenus se vengent rapidement de la belle-mère « méchante » d’Arthur

« On ne nous dira pas quoi faire », a insisté un autre.

Cependant, certains supporters ont également vu le côté amusant.

@FulhamThomas_ a semblé faire une plaisanterie aux dépens du Premier ministre et de son personnel à l’intérieur du numéro 10.

En postant un cliché de fans du club Craven Cottage se glissant dans un panier de match non conventionnel, il a déclaré: « Prêt à sortir le fromage et à gagner à nouveau, les gars? »

Allegra Stratton, 41 ans, a démissionné de son poste à Downing Street après qu’une vidéo la montrant en train de plaisanter sur une fête festive étant une «réunion d’affaires» de fromage et de vin a été divulguée à ITV.

Malgré de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, un plus petit contingent de fans de football a semblé soutenir cette décision.

Peu de temps après la défaite de Brighton contre les Wolverhampton Wanderers au stade Amex, un fan du club de la côte sud a déclaré: « Ça me va bien. »